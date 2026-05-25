Bir Zamanlar Kupkuruydu: Ne Devlet Ne Şirket, Her Şeyi Kunduzlar Yaptı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Amerika Birleşik Devletleri'nin yılda 25 santimetreden az yağış alan en kurak eyaleti Nevada'da bulunan Susie Deresi (Susie Creek), 1989 yılında çekilen resmi kayıtlarda söğüt ağaçlarının, yeşil bitki örtüsünün ve canlı yaşamının esamesinin okunmadığı, sadece kuru çakıllardan ibaret dar bir su şeridiydi. Onlarca yıl boyunca aşırı otlatma nedeniyle kıyıları çökmüş, yeraltı su seviyesi dibi görmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bugün aynı yer; derin su havuzları, yemyeşil otlakları ve yoğun söğüt ağaçlarıyla çölün ortasında adeta cennetten bir köşeyi andırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölgeye yerleşen kunduzlar, içgüdüsel olarak çamur ve dallardan suyun akışını yavaşlatan bentler ve barajlar inşa etmeye başladılar.
Mühendisler, kunduzların bu başarısından ilham alarak BDA (Kunduz Barajı Benzeri Yapılar) adı verilen yapay barajlar üretmeye başladı.
Eskiden kanalları tıkadığı için dinamitlerle patlatılan ve "zararlı hayvan" olarak görülen kunduzlar, artık su krizine karşı insanlığın en büyük müttefiki kabul ediliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın