article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
25 – 31 Mayıs 2026 Haftanın En Önemli Gökyüzü Mesajı

etiket 25 – 31 Mayıs 2026 Haftanın En Önemli Gökyüzü Mesajı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.05.2026 - 14:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ANI KURTARMAK İÇİN ANİ KARARLAR ALMA. DİNLE, ANLA… YOLCULUĞUN KALBİNE OLSUN. DÖNÜŞMEKTEN KORKMA!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

25 – 31 Mayıs 2026 haftası gökyüzü artık “eski seni” taşımayacağını çok net bir şekilde ilan ediyor.

25 – 31 Mayıs 2026 haftası gökyüzü artık “eski seni” taşımayacağını çok net bir şekilde ilan ediyor.

Bu hafta yaşanacak gezegen geçişleri yalnızca bireysel hayatlarımızı değil; dünya ekonomisini, siyasi liderleri, finans sistemlerini, halk hareketlerini, ilişkileri, kariyer düzenlerini ve kolektif bilinç alanını da derinden sarsacak kadar güçlü etkiler taşıyor. Çünkü bu hafta kader düğümleri aktive oluyor. Ve kader aktive olduğunda hiçbir maske uzun süre yerinde kalamaz.

25 Mayıs’ta Güneş’in Ay Düğümleriyle yaptığı sert açı, insanlığın tam anlamıyla bir yol ayrımına geldiğini gösteriyor. Mars’ın Plüton ile yaptığı sert kare açı ise bu kırılmanın sakin değil, oldukça yoğun, baskılı ve dönüştürücü bir şekilde yaşanacağını anlatıyor. Bu enerji geçmişte bastırılmış öfkeyi, gizli güç savaşlarını, ekonomik manipülasyonları, toplumsal kutuplaşmaları ve bireysel travmaları görünür hale getirebilir. Dünya sahnesinde liderler arasındaki güç mücadeleleri sertleşebilir. Özellikle ekonomi, enerji, savunma sanayi, dijital güvenlik, yer altı kaynakları ve büyük sermaye hareketleriyle ilgili ani kriz başlıkları gündeme gelebilir.

Türkiye açısından bakıldığında ise bu hafta halkın sabrını zorlayan konular çok daha görünür hale gelebilir.

Ekonomik baskılar, geçim kaygısı, alım gücüyle ilgili toplumsal huzursuzluklar ve yönetimsel kararlar daha sert tartışılabilir. Mars-Plüton karesi özellikle siyasi figürlerin söylemlerini sertleştirirken, halk tarafında da “artık yeter” duygusunu büyütebilir. Ancak burada önemli olan şey şudur: Gökyüzü kaos yaratmak için değil, eskimiş sistemleri görünür hale getirmek için çalışıyor.

Çünkü artık hiçbir şey eski şekilde sürdürülemiyor.

Bireysel hayatlarımızda da benzer bir eşikten geçiyoruz. İnsanlar artık yalnızca para kazanmak istemiyor; anlam arıyor. Yalnızca ilişki istemiyor; ruhsal bağ arıyor. Yalnızca güvenli alan istemiyor; gerçek kimliğiyle var olabileceği bir yaşam istiyor. İşte bu yüzden bu hafta birçok insan ani kararlar verebilir. İş bırakmalar, şehir değiştirme planları, ilişki bitişleri, ortaklıklarda kopuşlar veya tamamen yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.

Fakat burada çok kritik bir detay var.

Gökyüzü bu hafta bize şunu soruyor:

“Kararlarını korkudan mı veriyorsun, yoksa ruhunun gerçek yönünü duyabildiğin için mi?”

İşte doğum haritaları tam da bu noktada devreye giriyor. Çünkü herkes bu geçişleri aynı şekilde yaşamayacak. Kimileri kariyer alanında büyük bir kırılma yaşarken, kimileri ilişkilerde yüzleşecek. Bazıları finansal dönüşümden geçerken bazıları sağlık, aile veya ruhsal uyanış alanında büyük değişimler yaşayacak. Aynı gökyüzü herkesi farklı yerden tetikler. Bu yüzden kişisel doğum haritası analizi artık bir lüks değil; yön bulma haritası haline geliyor.

28 Mayıs’taki Venüs-Satürn karesi ise ilişkiler dünyasında sahte olanı ayıklıyor. Artık sadece görüntü için devam eden ilişkiler, tek taraflı emek verilen bağlar, sevgiden çok alışkanlığa dayanan birliktelikler ağırlaşabilir. İnsanlar artık yalnızca “yalnız kalmamak” için ilişkide kalamayacak. Çünkü Akrep Ayı derinlerde saklanan gerçekleri yüzeye çıkarıyor.

Bu enerji finansal alanlarda da etkili olacak.

Bu enerji finansal alanlarda da etkili olacak.

Özellikle harcamalar, yatırımlar, borçlar ve ortak para konularında gerçekçi olmak zorundayız. Dünya ekonomisinde güven teması yeniden test edilirken, bireysel hayatlarda da “gerçek değer” kavramı değişiyor. İnsanlar artık yalnızca çok kazanmayı değil, sürdürülebilir yaşam kurmayı önemseyecek.

Sanat dünyasında ise çok çarpıcı bir dönem açılıyor. Bastırılmış duyguların açığa çıkmasıyla birlikte müzikte, sinemada, edebiyatta ve dijital içeriklerde çok daha karanlık ama gerçek anlatımlar öne çıkabilir. İnsanlar artık yapay olana değil, ruhu olan sanatçılara yöneliyor. Spor dünyasında ise Mars-Plüton etkisi büyük rekabetleri, ani sakatlık haberlerini, sert açıklamaları ve beklenmedik güç değişimlerini tetikleyebilir. Özellikle egosal çatışmalar çok görünür olabilir.

31 Mayıs’taki Yay burcundaki Mavi Ay ise bütün bu yoğunluğun ardından dev bir farkındalık kapısı açıyor.

Bu bir kapanış değil.

Bu bir uyanış.

Yay enerjisi bize şunu hatırlatıyor:

“Hayat sadece hayatta kalmak için yaşanmaz.”

Bu Mavi Ay sırasında birçok insan bulunduğu ortamın ruhuna artık dar geldiğini hissedecek. Bazıları yaşadığı şehirden sıkılacak. Bazıları yaptığı işin kendi potansiyelini öldürdüğünü fark edecek. Bazıları yıllardır taşıdığı kimliğin aslında kendisine ait olmadığını anlayacak.

Ve işte tam burada kader yeniden yazılmaya başlanıyor.

Uranüs karşıtlığı beklenmedik gelişmeleri tetiklerken, Neptün üçgeni sezgileri inanılmaz derecede güçlendirecek. İnsanlar artık sadece mantıkla değil, iç sesleriyle de karar vermeye başlayacak. Plüton desteği ise yüzeysel değişim değil, kökten dönüşüm getiriyor.

Bu hafta tesadüf haftası değil.

İşaret haftası.

Karşınıza çıkan insanlar…

Duyduğunuz cümleler…

İçinizde aniden yükselen hisler…

Tekrar eden sayılar…

Bitmesi gereken döngüler…

Hepsi bir şey anlatıyor.

Gökyüzü artık sizi uyandırmaya çalışıyor.

Gökyüzü artık sizi uyandırmaya çalışıyor.

Özellikle yükselen burcu, Ay burcu ve kişisel gezegenleri Koç, Terazi, Akrep, Boğa, Yay ve Kova burçlarında olan kişiler bu geçişleri çok daha güçlü hissedebilir. Ancak asıl mesele şu: Hangi alanınızın dönüşeceğini yalnızca kişisel doğum haritanız söyler.

Çünkü gökyüzü genel konuşur.

Doğum haritası ise sizin kader dilinizi anlatır.

Bu yüzden birçok insan artık neden aynı döngüleri yaşadığını, neden aynı insanları çektiğini, neden bir yerde tıkandığını veya neden hayatında sürekli belirli temaların tekrar ettiğini anlamaya çalışıyor. Ve cevap çoğu zaman doğum haritasının içinde saklı oluyor.

Bu hafta gökyüzü hepimize çok net bir mesaj veriyor:

Eski sistem yanıyor.

Eski kimlik çözülüyor.

Eski korkular parçalanıyor.

Şimdi mesele, küllerin içinden hangi versiyonunuzla çıkmayı seçeceğiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam