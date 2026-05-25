25 – 31 Mayıs 2026 Haftanın En Önemli Gökyüzü Mesajı

Ekonomik baskılar, geçim kaygısı, alım gücüyle ilgili toplumsal huzursuzluklar ve yönetimsel kararlar daha sert tartışılabilir. Mars-Plüton karesi özellikle siyasi figürlerin söylemlerini sertleştirirken, halk tarafında da “artık yeter” duygusunu büyütebilir. Ancak burada önemli olan şey şudur: Gökyüzü kaos yaratmak için değil, eskimiş sistemleri görünür hale getirmek için çalışıyor.

Çünkü artık hiçbir şey eski şekilde sürdürülemiyor.

Bireysel hayatlarımızda da benzer bir eşikten geçiyoruz. İnsanlar artık yalnızca para kazanmak istemiyor; anlam arıyor. Yalnızca ilişki istemiyor; ruhsal bağ arıyor. Yalnızca güvenli alan istemiyor; gerçek kimliğiyle var olabileceği bir yaşam istiyor. İşte bu yüzden bu hafta birçok insan ani kararlar verebilir. İş bırakmalar, şehir değiştirme planları, ilişki bitişleri, ortaklıklarda kopuşlar veya tamamen yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.

Fakat burada çok kritik bir detay var.

Gökyüzü bu hafta bize şunu soruyor:

“Kararlarını korkudan mı veriyorsun, yoksa ruhunun gerçek yönünü duyabildiğin için mi?”

İşte doğum haritaları tam da bu noktada devreye giriyor. Çünkü herkes bu geçişleri aynı şekilde yaşamayacak. Kimileri kariyer alanında büyük bir kırılma yaşarken, kimileri ilişkilerde yüzleşecek. Bazıları finansal dönüşümden geçerken bazıları sağlık, aile veya ruhsal uyanış alanında büyük değişimler yaşayacak. Aynı gökyüzü herkesi farklı yerden tetikler. Bu yüzden kişisel doğum haritası analizi artık bir lüks değil; yön bulma haritası haline geliyor.

28 Mayıs’taki Venüs-Satürn karesi ise ilişkiler dünyasında sahte olanı ayıklıyor. Artık sadece görüntü için devam eden ilişkiler, tek taraflı emek verilen bağlar, sevgiden çok alışkanlığa dayanan birliktelikler ağırlaşabilir. İnsanlar artık yalnızca “yalnız kalmamak” için ilişkide kalamayacak. Çünkü Akrep Ayı derinlerde saklanan gerçekleri yüzeye çıkarıyor.