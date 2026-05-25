25 – 31 Mayıs 2026 Haftanın En Önemli Gökyüzü Mesajı

Özellikle harcamalar, yatırımlar, borçlar ve ortak para konularında gerçekçi olmak zorundayız. Dünya ekonomisinde güven teması yeniden test edilirken, bireysel hayatlarda da “gerçek değer” kavramı değişiyor. İnsanlar artık yalnızca çok kazanmayı değil, sürdürülebilir yaşam kurmayı önemseyecek.
Sanat dünyasında ise çok çarpıcı bir dönem açılıyor. Bastırılmış duyguların açığa çıkmasıyla birlikte müzikte, sinemada, edebiyatta ve dijital içeriklerde çok daha karanlık ama gerçek anlatımlar öne çıkabilir. İnsanlar artık yapay olana değil, ruhu olan sanatçılara yöneliyor. Spor dünyasında ise Mars-Plüton etkisi büyük rekabetleri, ani sakatlık haberlerini, sert açıklamaları ve beklenmedik güç değişimlerini tetikleyebilir. Özellikle egosal çatışmalar çok görünür olabilir.
31 Mayıs’taki Yay burcundaki Mavi Ay ise bütün bu yoğunluğun ardından dev bir farkındalık kapısı açıyor.
Bu bir kapanış değil.
Bu bir uyanış.
Yay enerjisi bize şunu hatırlatıyor:
“Hayat sadece hayatta kalmak için yaşanmaz.”
Bu Mavi Ay sırasında birçok insan bulunduğu ortamın ruhuna artık dar geldiğini hissedecek. Bazıları yaşadığı şehirden sıkılacak. Bazıları yaptığı işin kendi potansiyelini öldürdüğünü fark edecek. Bazıları yıllardır taşıdığı kimliğin aslında kendisine ait olmadığını anlayacak.
Ve işte tam burada kader yeniden yazılmaya başlanıyor.
Uranüs karşıtlığı beklenmedik gelişmeleri tetiklerken, Neptün üçgeni sezgileri inanılmaz derecede güçlendirecek. İnsanlar artık sadece mantıkla değil, iç sesleriyle de karar vermeye başlayacak. Plüton desteği ise yüzeysel değişim değil, kökten dönüşüm getiriyor.
Bu hafta tesadüf haftası değil.
İşaret haftası.
Karşınıza çıkan insanlar…
Duyduğunuz cümleler…
İçinizde aniden yükselen hisler…
Tekrar eden sayılar…
Bitmesi gereken döngüler…
Hepsi bir şey anlatıyor.