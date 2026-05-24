article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Polis Müdahalesi Sonrası Özgür Özel Binadan Ayrılıyor

Polis Müdahalesi Sonrası Özgür Özel Binadan Ayrılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2026 - 15:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Özgür Özel polis müdahalesi sonrası binadan çıkıyor. Özel, partiden çıkarken 'Bize yakışanı yapıyoruz, herkes kendisine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm. Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz. Bir daha gelince ne bu iktidar ne de iş birlikçileri bunu yapamayacak' dedi.

GELİŞMELER BİRAZDAN

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Özel binadan çıkarken kısa bir açıklama yaptı:

Özgür Özel binadan çıkarken kısa bir açıklama yaptı:

Özgür Özel yaptığı açıklamada, 'Canım arkadaşlarım, çok değerli dostlar; 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi yakışmıyor, bize kaybetmek yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle  Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlere isyan ediyorum.' dedi.

Özgür Özel bugün yaşananlar için de 'Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Her yenilgiden sonra teslim mi olacaktık? Devletin polisini baba ocağına yığanlara, buraya polisle girenlere yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı. Bundan sonraki sürece dair de konuşan Özel,  'Ancak bizi buradan söküp atarsınız, söküp atmaya kalktınız. Nereye? Sokağa! İktidar aparatlarına söylüyorum; CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, iktidara yürümektedir. Yürüyelim arkadaşlar...' diyerek sözlerini noktaladı.

Meclise yürüyorlar.

Meclise yürüyorlar.

Özgür Özel liderliğinde CHP milletvekilleri ve genel merkezdeki partililer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşe geçti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
16
14
5
3
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın