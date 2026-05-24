Polis Müdahalesi Sonrası Özgür Özel Binadan Ayrılıyor

Özgür Özel yaptığı açıklamada, 'Canım arkadaşlarım, çok değerli dostlar; 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi yakışmıyor, bize kaybetmek yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlere isyan ediyorum.' dedi.

Özgür Özel bugün yaşananlar için de 'Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Her yenilgiden sonra teslim mi olacaktık? Devletin polisini baba ocağına yığanlara, buraya polisle girenlere yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı. Bundan sonraki sürece dair de konuşan Özel, 'Ancak bizi buradan söküp atarsınız, söküp atmaya kalktınız. Nereye? Sokağa! İktidar aparatlarına söylüyorum; CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, iktidara yürümektedir. Yürüyelim arkadaşlar...' diyerek sözlerini noktaladı.