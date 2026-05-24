Özgür Özel ve Partililer, TBMM'ye Yürüyüşe Başladı: Büyük Bir Kalabalık Meclise Yürüyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusu sonrası CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Yaşananlara sert tepki gösteren Özel, 'Herkes kendisine yakışanı yapıyor' ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında, 'Delegeden alamadıkları yetkiyi AKP'nin hâkiminden dilendiler' diyen Özel, 'Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara; baba ocağına polisle girenlere; bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun' sözlerini kaydetti.
Konuşmasının ardından Özgür Özel, beraberindeki isimlerle birlikte TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti.
Özgür Özel'in yürüyüşündeki kalabalık giderek artıyor.
Yürüyüşte "Hain Kemal" sloganları atıldı.
Özgür Özel yürüyüş esnasında "Başarı için yürek lazım. Başarı binayla olmuyor" diye açıklama yaptı.
Kalabalığa dalan bir araç bir kadına çarpıp kaçtı.
Yürüyüş sırasında Özgür Özel bir gelin aracını görerek onlarla sohbet etti.
Özgür Özel tomanın üzerine çıktı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
