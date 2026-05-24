article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel ve Partililer, TBMM'ye Yürüyüşe Başladı: Büyük Bir Kalabalık Meclise Yürüyor

Özgür Özel ve Partililer, TBMM'ye Yürüyüşe Başladı: Büyük Bir Kalabalık Meclise Yürüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2026 - 16:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusu sonrası CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yaşananlara sert tepki gösteren Özel, 'Herkes kendisine yakışanı yapıyor' ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında, 'Delegeden alamadıkları yetkiyi AKP'nin hâkiminden dilendiler' diyen Özel, 'Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara; baba ocağına polisle girenlere; bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun' sözlerini kaydetti.

Konuşmasının ardından Özgür Özel, beraberindeki isimlerle birlikte TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Özel'in yürüyüşündeki kalabalık giderek artıyor.

Yürüyüşte "Hain Kemal" sloganları atıldı.

Yürüyüşte "Hain Kemal" sloganları atıldı.

Özgür Özel ve beraberindekilerin meclise yürüyüşünde kalabalık giderek artarken kalabalıktan Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine de tezahüratlar vardı. Sık sık 'Hain Kemal' sloganları atılırken CHP'liler yolu keserek meclise yürüyüşlerine devam etti. Oluşan barikat da CHP'lilerin yürüyüşüyle geçildi.

Özgür Özel yürüyüş esnasında "Başarı için yürek lazım. Başarı binayla olmuyor" diye açıklama yaptı.

Kalabalığa dalan bir araç bir kadına çarpıp kaçtı.

Yürüyüş sırasında Özgür Özel bir gelin aracını görerek onlarla sohbet etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Özel tomanın üzerine çıktı.

Özgür Özel tomanın üzerine çıktı.

Meclise yaklaşan kalabalığa karşı tomalar hazır bekletildi. Müdahale uyarılarının ardından Özel, tomanın üzerine çıkarak kalabalığa konuşma yaptı. 

Kalabalığın ve yürüyüşün başka bir noktaya taşınması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
15
7
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın