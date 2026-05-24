Özgür Özel ve Partililer, TBMM'ye Yürüyüşe Başladı: Büyük Bir Kalabalık Meclise Yürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başvurusu sonrası CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yaşananlara sert tepki gösteren Özel, 'Herkes kendisine yakışanı yapıyor' ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında, 'Delegeden alamadıkları yetkiyi AKP'nin hâkiminden dilendiler' diyen Özel, 'Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara; baba ocağına polisle girenlere; bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun' sözlerini kaydetti.

Konuşmasının ardından Özgür Özel, beraberindeki isimlerle birlikte TBMM’ye doğru yürüyüşe geçti.