Özgür Özel Parti Önündeki Gerginlik İçin Açıklama Yaptı: "Mafyatik Tiplerle Girmeye Çalıştılar"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2026 - 11:59
CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere oluşturulan heyetlerin bir araya gelemediğini söyledi.

Süreçte tansiyonun yükselmemesi için dikkatli davrandıklarını belirten Özel, 'Dışarıdaki mafyatik tiplerle bizim gençleri karşı karşıya getirmemeye çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi.

CHP Genel Merkezi önünde yaşanan arbede sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Genel Merkez’e girmeye çalışan kişileri “mafyatik tipler” olarak nitelendirdi.

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve bazı milletvekillerinin nöbet tuttuğu CHP Genel Merkezi’nde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun binanın tahliyesini istediği yönündeki iddialar sonrası tansiyon yükseldi.

Yaşanan gerilimin ardından Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, CHP Genel Merkezi’nin teslim edilmesi talebiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne dilekçe verdiği öğrenildi. Ankara Valiliği’nin de emniyete tahliye yönünde talimat verdiği belirtildi.

Özgür Özel, parti önüne mafyatik tiplerin getirildiğini söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Özgür Özel, Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere oluşturulan heyetlerin bir araya gelemediğini söyledi.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

'Evvelki gün konuştuk, dedim ki 'Parti Meclisi üyeleriyle değerlendireyim. Değerlendirdik, ortaya çıkan tabloyu kendisine söyledim. 'En hızlı şekilde kurultayı konuşmak üzere gelebilir arkadaşlar' dedik. İki isim belirledim, Suat Özçağdaş ve Murat Emir, o da iki isim belirledi Orhan Sarıbal ve Mahir Polat. Bu isimler saat 12.00’de buluşacaklardı ama bugün saat 07.00’den itibaren kapının önüne CHP üyesi olmayan iri yarı, Ankara’nın çeşitli barlarında, barların ismini de verebiliriz, bodyguard’lık yapan mafyatik tiplerle girmeye çalıştılar, arkadaşlar da ona izin vermedi, kapılar kilitlendi, 'Kemal Bey’le arkadaşlar oturacak konuşacak, en kısa sürede kurultay talebi var, konuşalım' demişken onlar gelip burayı zorba bir yöntemle, mafyatik tiplerle, arkalarında polisle, kurultayı konuşmadan burayı ele geçirmeye çalışıyorlar.'

Özel, 'Ne yapacaksınız?' sorusuna ise, 'Dışarıdaki mafyatik tiplerle bizim gençleri karşı karşıya getirmemeye çalışıyoruz' yanıtını verdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
