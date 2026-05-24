Patrondan Gelen Mesai Dışı SMS'ler Fazla Mesai Sayıldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2026 - 11:27
Bazı çalışanlar, mesai saatleri dışında işverenlerinden gelen işle ilgili mesajlardan rahatsızlık duyarken, bu konuda açılan bir dava dikkat çekici bir kararla sonuçlandı. İş dışındaki iletişim nedeniyle harekete geçen bir çalışanın başvurusu sonrası istinaf mahkemesinin emsal niteliğinde bir karar verdiği öğrenildi.

Mesai dışı gelen SMS'e mesai ücreti ödenecek.

Bazı çalışanların mesai saatleri dışında yöneticilerinden gelen mesajlardan rahatsız olduğu bilinirken, bir çalışanın konuyu yargıya taşıdığı ortaya çıktı. İstinaf mahkemesinin verdiği kararda, işveren tarafından gönderilen mesajların “iş emri” niteliğinde değerlendirildiği ve bu kapsamda çalışana fazla mesai ücreti ödenmesine hükmedildiği öğrenildi.

Birçok çalışan bu SMS'lere isyan ediyor.

Kanal D Haber’de yer alan habere göre, mesai saatleri dışında çalışanlara gönderilen iş içerikli mesajların fazla mesai kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Birçok çalışanın, iş saati dışında yöneticilerinden gelen arama, mail, mesaj ve uzaktan toplantı taleplerinden şikayetçi olduğu aktarılırken, konunun yargıya taşındığı öğrenildi. Açılan davada bir çalışanın işverenini mahkemeye verdiği, dosyanın üst mahkemeye kadar gittiği belirtildi.

İstinaf mahkemesinin verdiği kararda ise çalışana gönderilen mesajların sıradan iletişim olmadığı, iş yerindeki talimatlarla aynı nitelikte “iş emri” sayıldığı ifade edildi. Mahkemenin ayrıca söz konusu çalışana fazla mesai ücreti ödenmesine hükmettiği aktarıldı.

"Fazla mesai ücreti ödenmeli"

Avukat Mustafa Zafer, mesai saatleri dışında çalışanlara gönderilen dijital mesajların hukuki boyutuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zafer, 'Mevcut iş kanunumuza göre haftalık çalışma saati 45 saattir. Size gelen WhatsApp mesajlarına geri dönmeniz yahut dijital ortamda tarafınıza gönderilen bir maile cevap vermeniz tarafınıza fazla mesai ücreti ödenmesini gerektirir' dedi.

Açıklamasının devamında ise, 'Ve normal şartlarda aldığınız ücretin en az yüzde 50'si kadar daha fazla bir ücretin fazla mesai saati olarak işveren tarafından hesaplanarak hesabınıza yatırılması gerekir' ifadelerini kullandı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
