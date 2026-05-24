Patrondan Gelen Mesai Dışı SMS'ler Fazla Mesai Sayıldı

Kanal D Haber’de yer alan habere göre, mesai saatleri dışında çalışanlara gönderilen iş içerikli mesajların fazla mesai kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Birçok çalışanın, iş saati dışında yöneticilerinden gelen arama, mail, mesaj ve uzaktan toplantı taleplerinden şikayetçi olduğu aktarılırken, konunun yargıya taşındığı öğrenildi. Açılan davada bir çalışanın işverenini mahkemeye verdiği, dosyanın üst mahkemeye kadar gittiği belirtildi.

İstinaf mahkemesinin verdiği kararda ise çalışana gönderilen mesajların sıradan iletişim olmadığı, iş yerindeki talimatlarla aynı nitelikte “iş emri” sayıldığı ifade edildi. Mahkemenin ayrıca söz konusu çalışana fazla mesai ücreti ödenmesine hükmettiği aktarıldı.