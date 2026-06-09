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Türkiye - Avustralya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Türkiye - Avustralya Maçı Nerede?

etiket Türkiye - Avustralya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Türkiye - Avustralya Maçı Nerede?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 15:31
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Türkiye, tam 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası heyecanı yaşıyor. 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın ilk mücadelesi, Avustralya ile olacak. A Milli Futbol Takımımızın ilk grup maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bizim Çocuklar, D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca kişi, ekran başından bu heyecanlı dakikalara eşlik edecek. 

A Milli Takım'ın Avustralya mücadelesi için tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri belli oldu.

Peki Türkiye - Avustralya maçı saat kaçta, nereden izlenir?

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Türkiye - Avustralya Maçı Ne Zaman?

Türkiye - Avustralya Maçı Ne Zaman?

Türkiye Avustralya maçı 14 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Avustralya Maçı Saat Kaçta?

Türkiye - Avustralya Maçı Saat Kaçta?

Avustralya - Türkiye karşılaşması, Pazar günü sabah saat 07.00'de (TSİ) başlayacak. Amerika'da oynanacak olan maç, Türkiye saatiyle 07.00'de başlamış olacak. 

Mücadelenin yerel saatle gece oynanması ve iki ülke arasındaki saat farkı nedeniyle, Türkiye'deki futbolseverler erken saatlerde ekran başında olacak.

Diğer maçların saatleri de yerel saat ve saat farkı nedeniyle farklılık gösterecek.

Türkiye - Avustralya Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye - Avustralya Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Türkiye Avustralya maçı, TRT ekranlarında yayınlanacak. TRT, Dünya Kupası'nın Türkiye'deki resmi yayıncısı olarak milli maç heyecanını naklen ekranlara taşıyacak.

Türkiye - Avustralya Maçı Nereden, Nasıl İzlenir?

Avustralya - Türkiye maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilir. Hem televizyonlarınızdan hem de bilgisayar ve telefonlarınızdan TRT 1 Canlı üzerinden milli maç heyecanını yaşayabilirsiniz.

Türkiye - Avustralya TRT 1 Canlı İzleme Ekranı

Türkiye - Avustralya Maçı Nerede Oynanıyor?

Türkiye - Avustralya Maçı Nerede Oynanıyor?

Türkiye Avustralya maçı, Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda oynanacak.

Saat farkı nedeniyle, gece başlayan karşılaşma Türkiye saatiyle sabah erken saatlerde başlamış olacak.

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Grup Maç Takvimi

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Grup Maç Takvimi

  • 14 Haziran 2026 - Saat 07.00: Avustralya - Türkiye (BC Place / Vancouver)

  • 20 Haziran 2026 - Saat 06.00: Türkiye - Paraguay (Levi's Stadyumu / Santa Clara)

  • 26 Haziran 2026 - Saat 05.00: Türkiye - ABD (SoFi Stadyumu / Los Angeles)

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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