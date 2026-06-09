Türkiye - Avustralya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Türkiye - Avustralya Maçı Nerede?
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Türkiye, tam 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası heyecanı yaşıyor. 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın ilk mücadelesi, Avustralya ile olacak. A Milli Futbol Takımımızın ilk grup maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bizim Çocuklar, D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca kişi, ekran başından bu heyecanlı dakikalara eşlik edecek.
A Milli Takım'ın Avustralya mücadelesi için tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri belli oldu.
Peki Türkiye - Avustralya maçı saat kaçta, nereden izlenir?
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Türkiye - Avustralya Maçı Ne Zaman?
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Türkiye - Avustralya Maçı Saat Kaçta?
Türkiye - Avustralya Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Türkiye - Avustralya Maçı Nerede Oynanıyor?
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Grup Maç Takvimi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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