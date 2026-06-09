Türkiye - Avustralya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Türkiye - Avustralya Maçı Nerede?

Türkiye, tam 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası heyecanı yaşıyor. 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın ilk mücadelesi, Avustralya ile olacak. A Milli Futbol Takımımızın ilk grup maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bizim Çocuklar, D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milyonlarca kişi, ekran başından bu heyecanlı dakikalara eşlik edecek.

A Milli Takım'ın Avustralya mücadelesi için tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri belli oldu.

Peki Türkiye - Avustralya maçı saat kaçta, nereden izlenir?