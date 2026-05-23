Özgür Özel "Uzlaşma" İddialarını Reddetti: "Partinin Seçilmiş Başkanı Benim"

Kendisine yönelik tartışmalar ve görev süreciyle ilgili konuşan Özgür Özel, partisindeki görevine devam ettiğini vurguladı.

Özel, 'Partimin seçilmiş genel başkanı ve grup başkanıyım' ifadelerini kullanırken, Meclis grup toplantılarına da kendisinin başkanlık etmeyi sürdüreceğini belirtti. Açıklamasında, 'CHP'nin seçilmiş genel başkanıyım. Kurultay yapılana kadar grup toplantılarını yine ben yapacağım. Kurultay yapıldıktan sonra yeniden seçilmiş genel başkan olarak grup toplantılarını ben yapacağım' dedi.