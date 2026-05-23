article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel "Uzlaşma" İddialarını Reddetti: "Partinin Seçilmiş Başkanı Benim"

Özgür Özel "Uzlaşma" İddialarını Reddetti: "Partinin Seçilmiş Başkanı Benim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2026 - 15:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

CHP’deki mutlak butlan kararının ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, yeniden Grup Başkanı seçilme sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özel, 'Bugün bir kapalı grup toplantımız vardı. Grup başkanlığı boşalırsa yeniden seçim yapılır. Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden Grup Başkanı seçildim' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Partinin seçilmiş genel başkanıyım"

"Partinin seçilmiş genel başkanıyım"

Kendisine yönelik tartışmalar ve görev süreciyle ilgili konuşan Özgür Özel, partisindeki görevine devam ettiğini vurguladı.

Özel, 'Partimin seçilmiş genel başkanı ve grup başkanıyım' ifadelerini kullanırken, Meclis grup toplantılarına da kendisinin başkanlık etmeyi sürdüreceğini belirtti. Açıklamasında, 'CHP'nin seçilmiş genel başkanıyım. Kurultay yapılana kadar grup toplantılarını yine ben yapacağım. Kurultay yapıldıktan sonra yeniden seçilmiş genel başkan olarak grup toplantılarını ben yapacağım' dedi.

Kılçdaroğlu'na kürsü yok!

Kılçdaroğlu'na kürsü yok!

Özel ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu’na grup toplantılarında kürsü vermeyi düşünmediğini ifade etti.

Parti içinde kısa süre içerisinde yeniden kurultaya gidilmesini beklediklerini belirten Özgür Özel, 'Butlan kararını tanımadığımız için uzlaşacak bir halimiz yok. Herkesin istediği bir tek şey var; Kurultay'ın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, 40 günlük bir süre içinde toplanması ve partinin bu tartışmadan çıkıp iktidar yürüyüşünü devam ettirmesi' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
12
8
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın