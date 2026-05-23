Haberler
Gündem
Kılıçdaroğlu'nun Gelişinin Ardından CHP'li Bir Üyenin Yerel Seçimlerin İptali Başvurusunu YSK Reddetti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.05.2026 - 11:25
Bir CHP üyesi, mutlak butlan kararının ardından yerel seçimlerin iptal edilmesini talep etti. YSK bugün toplandı. CHP üyesinin “seçim iptal edilsin” başvurusu reddedildi.

YSK'ya yerel seçimlerin iptal edilmesi konusunda başvuru yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesine karar verdi.

Bir CHP üyesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında mutlak butlan kararı vermesinin ardından YSK'ye başvuru yaptı.

Başvuruda, 4-5 Kasım 2023'teki kurultayın ardından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin iptal edilmesi talep edildi.

YSK bu talebi reddetti.

Başvurunun ardından Yüksek Seçim Kurulu bugün toplandı.

YSK, CHP üyesinin “yerel seçimler iptal edilsin” başvurusunu reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu, dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararına karşı yaptığı itirazı da reddetmişti.

