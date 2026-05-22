Acun Ilıcalı Tarihi Maç Öncesi Hull City Taraftarına Seslendiği Duygusal Bir Mesaj Paylaştı

'Sevgili Hull City taraftarı, işte final geliyor. Dört yıl sonra finaldeyiz, ekibimizle gurur duyuyoruz. Oyuncularımızla, teknik direktörümüzle, personelimizle, herkesle... Şimdi belki de hayatımızı değiştirecek o güne geldik. Ne olursa olsun takımımızla gurur duyuyoruz, ne olursa olsun kahramanlarımızla. Sizin tarafınızdan, desteğiniz için çok mutluyum; dört yıldır bana, çocuklara ve takıma verdiğiniz destek için. Benim için siz tüm zamanların en iyi taraftarısınız ve umarım Wembley'de birlikte kutlarız. Ama Wembley'de ne olursa olsun, takımımızla gurur duyacağız, ailemizle ve hayalimizin peşinden sonuna kadar gideceğiz. Bu yüzden hepinize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Umarım,, bu bir kutlama günü olur ve ne olursa olsun, sizi seviyorum.'