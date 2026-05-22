Acun Ilıcalı Tarihi Maç Öncesi Hull City Taraftarına Seslendiği Duygusal Bir Mesaj Paylaştı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Hull City, Premier Lig'e bir adım uzaklıkta... Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım 'casusluk' tartışması gölgesinde oynanan maçların ardından Middlesbrough ile tarihi bir maça çıkacak. 

Bu tarihi maç öncesi Acun Ilcalı da taraftara seslenen duygusal mesajların yer aldığı kısa bir video paylaştı.

Acun Ilcalı 4 yıllık sürede taraftarın desteği için teşekkür etti.

Acun Ilıcalı'nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

'Sevgili Hull City taraftarı, işte final geliyor. Dört yıl sonra finaldeyiz, ekibimizle gurur duyuyoruz. Oyuncularımızla, teknik direktörümüzle, personelimizle, herkesle... Şimdi belki de hayatımızı değiştirecek o güne geldik. Ne olursa olsun takımımızla gurur duyuyoruz, ne olursa olsun kahramanlarımızla. Sizin tarafınızdan, desteğiniz için çok mutluyum; dört yıldır bana, çocuklara ve takıma verdiğiniz destek için. Benim için siz tüm zamanların en iyi taraftarısınız ve umarım Wembley'de birlikte kutlarız. Ama Wembley'de ne olursa olsun, takımımızla gurur duyacağız, ailemizle ve hayalimizin peşinden sonuna kadar gideceğiz. Bu yüzden hepinize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Umarım,, bu bir kutlama günü olur ve ne olursa olsun, sizi seviyorum.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
