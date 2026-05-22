Dünya Kupası Kadroları Açıklanırken Milli Takımımız Sınıfta Kaldı: Diğer Ülkeler İşi Şova Döktü

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.05.2026 - 21:20
Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılarak büyük bir sevinç yaşadı. Sokaktaki vatandaştan basına, sponsorlardan futbolculara kadar herkes büyük bir heyecan içinde. Futbolun bayramı olarak nitelenen kupa farklı ülkelerde de aynı heyecanla karşılanıyor.

Milli takımlar da bu heyecana karşılık verebilmek adına birbirinden ilginç şekilde kadro duyuruları gerçekleştiriyor. Ancak bu konuda milli takım büyük eleştiriler aldı. Özellikle diğer ülkelerin duyuruları gelmeye başladıkça Türkiye'nin paylaşımındaki 'heyecansızlık' daha da fazla görünür oldu. 

Farklı ülkelerin paylaşımlarını derledik ve milli takımın paylaşımı ile karşılaştırdık.

Çekya futbolcularının çocukken futbol oynadıkları fotoğraflar ve aileleriyle kadrosunu açıkladı.

Brezilya'da Carlo Ancelotti, basın toplantısıyla tarihi kadroyu duyurdu.

Norveç, krala kadroyu seslendirirken videoda ülkenin futbola olan sevgisi işlendi.

İngiltere de özel bir klip ve müzikle kadro duyurusu yaparak futbol severleri mest etti.

Senegal ise hikayesini yapay zekayla hazırladıkları bir video ile anlattı.

Almanya da seçilen futbolcuların çocukluk görüntülerini kullanmayı tercih etti.

Belçika da sade ama heyecanlı bir basın toplantısıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

Türkiye'nin kadroyu duyurduğu görsel eleştirildi.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımın kadro duyurusundaki 'sadelik' eleştiri konusu oldu. Hiçbir duyuru yapılmadan, en ufak bir heyecan dahi yaratmadan gündelik bir paylaşım gibi sosyal medyada paylaşılan bu görsel futbol severlerin eleştirilerine neden oldu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
