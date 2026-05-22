Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Telefonda İlk Görüşmeyi Gerçekleştirdi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.05.2026 - 20:31
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultayına ilişkin davada dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, kurultay hakkında “mutlak butlan” hükmü kurulmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda, CHP’yi 47 yıl sonra yeniden birinci parti konumuna taşıyan Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Parti yönetiminin ise Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine devredileceği belirtildi.

İkili arasında bugün ilk telefon görüşmesi de gerçekleşti.

Dün görüşememişlerdi.

Dün Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i aramış ancak Özel bu aramaya dönüş yapamadığını açıklamıştı. Bugünse Özel aramış Kılıçdaroğlu'nun telefonu kapalı olduğu için görüşme yine gerçekleşememişti. 

Beklenen görüşme nihayet akşam saatlerinde gerçekleşti.

İlk görüşmede "kurultay" gündeme geldi.

ANKA’nın aktardığı bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel’e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşları ile değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu’na dönüş yapacağını belirtti” ifadelerini kullandı.

Sönmez, taraflar arasında yüz yüze bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise, “Şu anda görüşmenin içeriğinde öyle bir şey yok” yanıtını verdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
