Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Telefonda İlk Görüşmeyi Gerçekleştirdi

ANKA’nın aktardığı bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel’e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşları ile değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu’na dönüş yapacağını belirtti” ifadelerini kullandı.

Sönmez, taraflar arasında yüz yüze bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise, “Şu anda görüşmenin içeriğinde öyle bir şey yok” yanıtını verdi.