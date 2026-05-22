Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e Ne Zaman Gidecek? Yeni Basın Danışmanı Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.05.2026 - 15:52
CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı yok sayıldı. Mahkemeden ‘mutlak butlan’ kararı çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetime getirilmesine karar verildi. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’ne gidecek mi? Kılıçdaroğlu’nun yeni atadığı basın danışmanı Atakan Sönmez yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'e ne zaman gidecek?

Mutlak butlan kararıyla tekrar göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, ofisinde çalışmalara başladı. Kılıçdaroğlu ilk olarak CHP'nin 3 avukatını görevden aldı ve yeni basın danışmanını belirledi. Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez olarak açıklandı. Sönmez, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkez'e gidip gitmeyeceği; ne zaman gideceği merak edilirken Sönmez yanıt verdi. 

Atakan Sönmez, 'CHP'nin genel başkanı neredeyse Genel Merkez oradadır. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'e gidecektir. Dün mahkeme kararı kesinleşti, görev başladı' dedi.

"Dün andan itibaren görevleri başladı. Sayın Kılıçdaroğlu, göreve başlayacak."

Atakan Sönmez şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonraki süreçte CHP'nin medya ile olan ilişkilerini sağlıklı şekilde sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Kendisi yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Gerek milletvekilleri gerek parti üyeleri, daha önceki dönem milletvekilleri hem fiilen hem de telefon üzerinde yoğun görüşmeler sürdürüyor.

Sayın Genel Başkan hiçbir zaman ayrımcılık yapmadı. Bundan sonraki süreçte CHP'nin ayağı kalkması ve iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam.

Arkadaşlarının da kendisine olan güveni tam. Kendisinin de sıklıkla vurguladığı gibi temiz siyaset dışında önceliği yoktur. Bunu kamuoyu da biliyor. 

MYK'da görevlendirme yapılmadı. Buna dair isim listesi de söz konusu değil. Bunun açıklaması resmi olarak yapılır. Onun dışında Genel Başkan bir açıklama yapacak mı diye merak ediyorsunuz.

Bir serum kullandı. Sesi toparlanmış olursa, çıkışta kısa bir açıklama yapabilir.

Kendisi de bundan sonraki süreçte uzun bir basın toplantısı olmayacak ama bilgilendirme yapacaktır. 

Dün andan itibaren görevleri başladı. Sayın Kılıçdaroğlu bölgedeki sorunlar dahil olmak üzere bu konulara kafa yorup, yazıp, çiziyordu. Sayın Kılıçdaroğlu, göreve başlayacak.”

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
