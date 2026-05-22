Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e Ne Zaman Gidecek? Yeni Basın Danışmanı Açıkladı

Atakan Sönmez şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonraki süreçte CHP'nin medya ile olan ilişkilerini sağlıklı şekilde sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Kendisi yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Gerek milletvekilleri gerek parti üyeleri, daha önceki dönem milletvekilleri hem fiilen hem de telefon üzerinde yoğun görüşmeler sürdürüyor.

Sayın Genel Başkan hiçbir zaman ayrımcılık yapmadı. Bundan sonraki süreçte CHP'nin ayağı kalkması ve iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam.

Arkadaşlarının da kendisine olan güveni tam. Kendisinin de sıklıkla vurguladığı gibi temiz siyaset dışında önceliği yoktur. Bunu kamuoyu da biliyor.

MYK'da görevlendirme yapılmadı. Buna dair isim listesi de söz konusu değil. Bunun açıklaması resmi olarak yapılır. Onun dışında Genel Başkan bir açıklama yapacak mı diye merak ediyorsunuz.

Bir serum kullandı. Sesi toparlanmış olursa, çıkışta kısa bir açıklama yapabilir.

Kendisi de bundan sonraki süreçte uzun bir basın toplantısı olmayacak ama bilgilendirme yapacaktır.

Dün andan itibaren görevleri başladı. Sayın Kılıçdaroğlu bölgedeki sorunlar dahil olmak üzere bu konulara kafa yorup, yazıp, çiziyordu. Sayın Kılıçdaroğlu, göreve başlayacak.”