Kurban Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji İl İl Açıkladı

Meteoroloji'den alınan verilere göre, 26 Mayıs Salı arife günü yurdun çok büyük bir bölümünde kapalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bayramın birinci günü ise yağışın etki alanı daha da genişliyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Akdeniz, Güney ve İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde bayram namazı ve kurban kesim saatlerinde yağışa karşı tedbirli olunması gerekiyor. Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak haricindeki tüm iller ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak geçişleri yaşanacak.