Kurban Bayramı'nda Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji İl İl Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.05.2026 - 16:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), milyonlarca vatandaşın planlarını etkileyecek kritik hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Kurban Bayramı süresince yurt genelinde yağışlı ve serin bir hava dalgası etkili olacak. Hafta sonu başlayacak olan parçalı ve çok bulutlu hava, bayram süresince yerini aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Hava sıcaklıklarının ise özellikle güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan verilere göre, 26 Mayıs Salı arife günü yurdun çok büyük bir bölümünde kapalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu’nun güney kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Bayramın birinci günü ise yağışın etki alanı daha da genişliyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Akdeniz, Güney ve İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde bayram namazı ve kurban kesim saatlerinde yağışa karşı tedbirli olunması gerekiyor. Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak haricindeki tüm iller ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak geçişleri yaşanacak.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününe dikkat!

Yağışlı sistem, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde zirve noktasına ulaşacak.

28 Mayıs Perşembe Bayramın 2. Günü Hava Durumu

İkinci gün Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney hattı ile Hakkari ve Şırnak sınırları haricinde kalan tüm Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini hissettirecek. 

29 Mayıs Cuma Bayramın 3. Günü Hava Durumu

Bayramın üçüncü gününde de benzer bir tablo öngörülürken, sadece Kıyı Ege ve Güneydoğu’nun en güney kesimleri bu yağışlı havanın dışında kalacak. Bayramın dördüncü ve son gününde ise Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç tüm bölgelerde sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Üç büyükşehirde bayramda hava nasıl olacak?

Milyonlarca nüfusu barındıran İstanbul, Ankara ve İzmir için de özel tahminler netleşti.

Ankara hava durumu

Başkentte arife günü çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, bayramın birinci gününden itibaren dört gün boyunca aralıklı sağanak yağışlar başkentlileri etkileyecek.

İstanbul hava durumu

Megakentte bayramın ilk günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, ikinci ve üçüncü günlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar İstanbul'u etkisi altına alacak.

İzmir hava durumu

Ege'nin incisinde bayram boyunca ekstrem bir yağış beklenmiyor; arife günü dahil olmak üzere bayram süresince parçalı ve çok bulutlu bir hava tablosu öngörülüyor.

Meteoroloji haritayı paylaştı👇🏻

Meteoroloji 23-29 Mayıs haritasını paylaştı. Yapılan açıklamada, 'Hava sıcaklıklarının; güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor' denildi.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
