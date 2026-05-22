Milyonların Gözü Temmuz Ayında! En Düşük Emekli Maaşı ve Memur Aylıkları Değişiyor

Mevcut sistemde 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için Temmuz ayında yasal bir düzenleme yapılması kaçınılmaz görünüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan enflasyon oranı kadar zam aldığını hatırlatan Emin Yılmaz, kök aylık detayına dikkat çekti.

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'a konuşan Yılmaz, 'SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yaşanılan enflasyon üzerinden maaş farklarını almaktadır. Emekli maaşı kök aylık üzerinden değerlendirilmektedir. Yani sizin çalışma hayatınız boyunca kesilen uzun vadeli sigortalar vasıtasıyla bağlanan gerçek aylığınızı temsil etmektedir. Maaş bağlanırken belli bir rakamın altında kalırsanız, Hazine destekli olarak maaşınız belli bir rakama tamamlanmaktadır. Buna da taban aylık demekteyiz.

Temmuz dönemi içinde kök aylığı ek ödeme dahil 17.494 TL’nin altında olan emeklilerimiz için yine enflasyon oranında artış yapılacağını düşünmekteyim. Şu an 20.000 TL olan en düşük aylığın 23.718 TL’ye çıkarılacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.