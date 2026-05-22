article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Milyonların Gözü Temmuz Ayında! En Düşük Emekli Maaşı ve Memur Aylıkları Değişiyor

Milyonların Gözü Temmuz Ayında! En Düşük Emekli Maaşı ve Memur Aylıkları Değişiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.05.2026 - 17:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın geliri önümüzdeki Temmuz ayında tamamen değişiyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nden gelen son veriler, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur’luların alacağı zam oranlarına dair sis perdesini araladı. Son tahminlere göre 6 aylık enflasyon oranının %18,59 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veri, sadece emekli ve memur maaşlarını değil; kıdem tazminatından bedelli askerlik ücretine, evde bakım parasından engelli aylığına kadar tepeden tırnağa tüm sosyal ödemeleri baştan aşağı güncelleyecek.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, yeni enflasyon tahminleri doğrultusunda kök maaş hesaplamalarını, memur sözleşme farklarını ve sosyal destek ödemelerindeki son durumu tüm detaylarıyla masaya yatırdı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En düşük emekli maşı için yeni senaryo.

En düşük emekli maşı için yeni senaryo.

Mevcut sistemde 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için Temmuz ayında yasal bir düzenleme yapılması kaçınılmaz görünüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan enflasyon oranı kadar zam aldığını hatırlatan Emin Yılmaz, kök aylık detayına dikkat çekti.

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'a konuşan Yılmaz, 'SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yaşanılan enflasyon üzerinden maaş farklarını almaktadır. Emekli maaşı kök aylık üzerinden değerlendirilmektedir. Yani sizin çalışma hayatınız boyunca kesilen uzun vadeli sigortalar vasıtasıyla bağlanan gerçek aylığınızı temsil etmektedir. Maaş bağlanırken belli bir rakamın altında kalırsanız, Hazine destekli olarak maaşınız belli bir rakama tamamlanmaktadır. Buna da taban aylık demekteyiz.

Temmuz dönemi içinde kök aylığı ek ödeme dahil 17.494 TL’nin altında olan emeklilerimiz için yine enflasyon oranında artış yapılacağını düşünmekteyim. Şu an 20.000 TL olan en düşük aylığın 23.718 TL’ye çıkarılacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne kadar olacak?

Bu dönemin en çok konuşulan başlıklarından biri de farklı emekli grupları arasında ortaya çıkan oran makası oldu. Yılmaz'a göre toplu sözleşme şartları nedeniyle memur ve memur emeklilerinin zam oranı %14,32’de kalırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %18,59’u bulacak.

İki kesim arasında oluşan 4.20 puanlık farkı değerlendiren Emin Yılmaz, bir önceki dönemde memur kesiminin daha avantajlı olduğunu, bu dönem ise ibrenin tersine döndüğünü belirtti.

Ek zam ve refah payı gelecek mi?

Ek zam ve refah payı gelecek mi?

Cebini dolduracak net rakamı bekleyen vatandaşların en büyük beklentisi ise hükümetten gelecek olası bir refah payı veya eşitleme formülü. Ancak uzmanlar bu konuda oldukça temkinli.

Ekonomi yönetiminin mevcut kemer sıkma ve sıkı para politikası çizgisinden taviz vermeyeceğini öngören Yılmaz, 'Unutulmaması gereken nokta, bir önceki dönemde memur ve memur emeklilerinin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha fazla maaş farkı almış olmasıdır. Bu dönem ise tam tersi olacaktır. Hükümetin ekonomi ekibinin sıkı para politikasına devam ederek bu dönem için eşitleme formülü veya ekstra bir fark yansıtmayacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın