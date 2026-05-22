article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İnanışlara Göre Haftanın Bu Günlerinde Çamaşır Yıkamak Uğursuzluk Getiriyor

İnanışlara Göre Haftanın Bu Günlerinde Çamaşır Yıkamak Uğursuzluk Getiriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 17:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çamaşır yıkamak çoğumuz için sıradan bir ev işi gibi görünse de, dünya genelindeki birçok kültürde belirli günlerde çamaşır yıkamanın eve uğursuzluk ve şanssızlık getirdiğine inanılıyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belirli günlerde çamaşır yıkamaktan kaçınma geleneği modern bir uydurma değil.

Belirli günlerde çamaşır yıkamaktan kaçınma geleneği modern bir uydurma değil.

Tarih boyunca toplumlar, belirli günleri dinlenme ve ibadet için ayırmış; bu günlerde ağır ev işleri yapmayı ise kutsal değerlere bir saygısızlık olarak görmüşlerdir. Zamanla bu yasaklar, kulaktan kulağa yayılarak nesilden nesile aktarılan güçlü batıl inançlara dönüştü.

Günümüzde, farklı kültürlerin çamaşır yıkama takvimine yüklediği anlamlar ise oldukça şaşırtıcı.

Dünyanın pek çok yerinde en yaygın inanışlardan biri, Yeni Yıl Günü çamaşır yıkamamaktır.

Dünyanın pek çok yerinde en yaygın inanışlardan biri, Yeni Yıl Günü çamaşır yıkamamaktır.

Batıl inançlara göre, yılın ilk gününde giysileri yıkamak, o yıl haneye gelecek olan tüm 'iyi şansı ve bereketi' de yıkayıp suyla birlikte akıtıp götürüyor.

Dünya genelinde bu gelenek çok farklı şekillerde karşımıza çıkıyor:

Dünya genelinde bu gelenek çok farklı şekillerde karşımıza çıkıyor:

  • Çin Gelenekleri: Çin kültüründe, Ay Takvimi'ne göre kutlanan Yeni Yıl'ın ilk günlerinde aileler çamaşır yıkamayarak yeni yılın getirdiği refahı korumaya çalışıyor.

  • Batı Dünyası: Batı ülkelerinde de Yeni Yıl'da çamaşır yıkamak fakirlik ve utanç getiren bir durum olarak sembolize ediliyor.

  • Afrika İnançları: Batı Afrika'nın bazı bölgelerinde ise bu durum önemli yaşam olaylarıyla birleştirilmiş durumda. Örneğin, evde hamile bir kadın varken çamaşır yıkamanın zor bir doğuma yol açabileceğine inanılıyor.

Bu batıl inançların arkasında sembolik anlamlar yatıyor.

Bu batıl inançların arkasında sembolik anlamlar yatıyor.

'Yıkamak' eylemi temizlik kadar 'yok etmeyi' de çağrıştırdığı için şansın yok olması korkusunu tetikliyor. Eski dönemlerde su kaynaklarını tasarruflu kullanma ve insanlara zorunlu dinlenme alanları yaratma gibi pratik nedenler de bu inançların doğmasında etkili olmuş olabilir.

Eğer batıl inançlara mesafeliyseniz, çamaşır yıkarken dikkat etmeniz gereken tamamen mantıksız olmayan gerçek riskler de var.

Eğer batıl inançlara mesafeliyseniz, çamaşır yıkarken dikkat etmeniz gereken tamamen mantıksız olmayan gerçek riskler de var.

Uzmanlar şu durumlarda çamaşır makinesini çalıştırmamayı öneriyor:

  • Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu saatlerde çamaşır yıkamak hem faturaları artırıyor hem de çevreye zarar veriyor.

  • Su kıtlığı yaşanan bölgelerde su tasarrufu adına çamaşır günlerini esnetmek hayati önem taşıyor.

  • Çok soğuk veya aşırı nemli havalarda çamaşırları kurutmak zorlaşırken, iç mekanda kurutma yapmak evdeki nem oranını artırarak sağlığı tehdit edebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın