18-40 Yaş Arası Herkes Sıraya Girdi: Bu Köye Taşınanlara 44 Bin Euro Teşvik!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 14:49
Nüfusun yaşlanması ve gençlerin büyük şehirlere göç etmesi, İtalya’nın dağlık bölgelerindeki tarihi yerleşim yerlerini hayalet kasabaya dönüştürme riski taşıyor. Bu demografik krizle mücadele etmek isteyen İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki 115 nüfuslu ortaçağ köyü Santo Stefano di Sessanio, ezber bozan bir belediye programıyla dünyanın gündemine oturdu.

Girişimin duyurulduğu dönemde köyde yaşayan 115 kişiden 41'inin 65 yaş üstü, sadece 13'ünün ise 20 yaş altı olması üzerine Belediye Başkanı Fabio Santavicca, CNN’e verdiği röportajda amacını net bir şekilde özetlemişti:

'Biz sadece köyün yaşamaya devam etmesini istiyoruz.'

Yerel yönetimin köyü yeniden canlandırmak için hazırladığı destek paketi, bir insanın hayatını tamamen değiştirecek türden fırsatlar içeriyor:

  • Köye yerleşen yeni sakinlere 3 yıl boyunca yıllık 8 bin euroya (toplamda 24 bin euro) kadar nakit desteği sağlanıyor.

  • Programa seçilen kişilere, sembolik denilecek kadar komik kira bedelleriyle tarihi evler tahsis ediliyor.

  • Köyde yerel ekonomiyi canlandıracak, turizm rehberliği, temizlik-bakım personeli, market işletmeciliği veya yerel gıda üretimi gibi stratejik alanlarda iş kuracak girişimcilere tek seferlik 20 bin euro sübvansiyon veriliyor.

Tüm bu mali yardımlar alt alta toplandığında, konut avantajı hariç bir aileye sağlanan nakit destek 44 bin euroya ulaşıyor.

Belediye, rüya gibi görünen bu projeye katılmak isteyenler için oldukça sıkı kurallar belirlemişti:

  • Yaş Sınırı: Adayların 18 ila 40 yaş arasında olması gerekiyor.

  • Oturum İzni: İtalyan vatandaşı, AB vatandaşı veya Avrupa Birliği içinde uzun süreli oturma iznine sahip bir yabancı olmak şart.

  • Kalıcı Yaşam Sözü: Köye yerleşenlerin en az 5 yıl boyunca orada kalması ve mesleki faaliyetlerini geliştirmesi isteniyor.

  • Büyükşehir Şartı: İtalya içinden başvuracak kişilerin, nüfusu 2 binin üzerindeki belediyelerden geliyor olması gerekiyor (diğer küçük köylerin nüfusunu azaltmamak adına).

Ama Dikkat: Başvurular Kapandı!

Gran Sasso ve Monti della Laga Milli Parkı'nda, 1250 metre rakımda yer alan bu büyüleyici köy, dondurucu kış şartlarına ve kısıtlı şehir imkanlarına rağmen tüm dünyadan yoğun ilgi gördü. İlk etapta sadece 10 kişi veya 5 çiftlik kontenjan açılmasına rağmen, projeye tam 1.500 kişi başvurdu.

Peki siz bu şartlarda gider miydiniz?

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
