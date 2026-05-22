Mide Kanaması Geçirdikten Sonra Hastaneye Kaldırılan Haluk Levent Taburcu Edildi

AFAD yetkilileriyle gerçekleştireceği planlı bir görüşme için çıktığı yolda rahatsızlanan 57 yaşındaki sanatçı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülmüş ve mide kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Hayati risk oluşmaması için yoğun bakıma alınan Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama AFAD'dan gelmişti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada 'Genel başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.” ifadelerine yer verilmişti.