Mide Kanaması Geçirdikten Sonra Hastaneye Kaldırılan Haluk Levent Taburcu Edildi

Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
22.05.2026 - 14:25
Eskişehir'deki konserinin hemen ardından yolda fenalaşan ünlü sanatçı Haluk Levent, mide kanaması sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı. 57 yaşındaki Levent hakkında ilk açıklama urucusu olduğu AHBAP Derneği'nden gelmişti. Günler sonra Haluk Levent'ten sevindiren haber geldi. Ünlü sanatçı taburcu edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği Eskişehir Kültür Yolu Festivali'ndeki performansının ardından sağlık sorunu yaşayan Haluk Levent hastaneye kaldırılmıştı.

AFAD yetkilileriyle gerçekleştireceği planlı bir görüşme için çıktığı yolda rahatsızlanan 57 yaşındaki sanatçı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülmüş ve mide kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Hayati risk oluşmaması için yoğun bakıma alınan Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama AFAD'dan gelmişti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada 'Genel başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.” ifadelerine yer verilmişti.

Ünlü sanatçı Haluk Levent taburcu edildi.

AHBAP'tan dün yapılan açıklamada mide kanamasının durdurulduğu vurgulanmıştı. Ünlü sanatçının bugün taburcu edildiği öğrenildi. Haluk Levent'le ilgili alınan haber hayranlarını sevindirdi. Geçmiş olsun Haluk Levent!

Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları sizlerle buluşturuyorum.
