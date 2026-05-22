Susuz Tarlaya Ekildi: 6 Dönümden 3 Ton Verim Alınca Altın Hediye Ettiler

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 14:18
Türkiye’nin önde gelen tahıl üretim merkezleri arasında yer alan Mardin, yeni hasat dönemine bereketli bir başlangıç yaptı. Kızıltepe Ovası’na bağlı kırsal Yamanlar Mahallesi’nde, sezonun ilk arpa hasadı törenle tamamlandı. Çiftçi Veysi Yaman’a ait 6 dönümlük susuz tarladan yaklaşık 3 ton arpa elde edildi. Geçmiş yılların ortalamalarına göre oldukça yüksek olan bu rekolte, bölge üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yapay sulama yapılmadan yalnızca doğal yağışlarla yürütülen tarımsal faaliyetler susuz tarım olarak adlandırılıyor

Geleneksel sulama imkanlarının kısıtlı olduğu veya hiç bulunmadığı arazilerde uygulanan yöntemlere susuz tarım, bir diğer adıyla kuru tarım deniyor. Bu üretim modelinde bitki, büyüme ve gelişim sürecinde yapay bir sulama desteğine ihtiyaç duymadan, yalnızca toprağın bünyesinde depoladığı doğal yağışları kullanıyor. Özellikle arpa, buğday ve mercimek gibi kurak iklim şartlarına dayanıklı tahıl ürünleri bu yöntem için en ideal seçenekleri oluşturuyor. Mardin genelinde bu yıl nisan ve mayıs aylarında kaydedilen etkili yağışlar, susuz alanlardaki toprak verimliliğini en üst seviyeye çıkararak bu başarının yakalanmasında anahtar rol oynadı.

Sezonun ilk ürünü ambarlara dualar eşliğinde boşaltıldı

Hasat edilen ilk arpa, vakit kaybedilmeden Mardin Hububat Ticaret Merkezi bünyesindeki müzayede salonuna getirildi. Sezonun bu sembolik öneme sahip ilk mahsulü, zahireci esnafı Hacı Süer tarafından kilosu 20 liradan satın alındı. Ticaret merkezinde gerçekleştirilen işlemlerin ardından arpa, dualar eşliğinde ambarlara nakledildi. Ayrıca Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, yılın ilk hasadını gerçekleştiren üretici Veysi Yaman’ı tebrik ederek kendisine gram altın takdim etti.

Bölgedeki yağış oranlarının yüksek seyretmesi rekolte beklentisini artırdı

Geçen yıl ilk hasadın 14 Mayıs Çiftçiler Bayramı’nda yapıldığını hatırlatan Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, bu yıl yağış durumuna bağlı olarak sürecin 21 Mayıs’a sarktığını belirtti. Kuru tarım alanlarındaki durumun oldukça umut verici olduğunu vurgulayan Öter, yağışların etkisiyle verimde ciddi bir artış beklediklerini ifade etti. Çiftçi Veysi Yaman da 6 dönümlük kısıtlı bir alandan 3 tona yakın arpa elde etmenin geçmiş yıllara kıyasla çok büyük bir başarı sayıldığını dile getirdi.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
