Susuz Tarlaya Ekildi: 6 Dönümden 3 Ton Verim Alınca Altın Hediye Ettiler

Geleneksel sulama imkanlarının kısıtlı olduğu veya hiç bulunmadığı arazilerde uygulanan yöntemlere susuz tarım, bir diğer adıyla kuru tarım deniyor. Bu üretim modelinde bitki, büyüme ve gelişim sürecinde yapay bir sulama desteğine ihtiyaç duymadan, yalnızca toprağın bünyesinde depoladığı doğal yağışları kullanıyor. Özellikle arpa, buğday ve mercimek gibi kurak iklim şartlarına dayanıklı tahıl ürünleri bu yöntem için en ideal seçenekleri oluşturuyor. Mardin genelinde bu yıl nisan ve mayıs aylarında kaydedilen etkili yağışlar, susuz alanlardaki toprak verimliliğini en üst seviyeye çıkararak bu başarının yakalanmasında anahtar rol oynadı.