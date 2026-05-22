Zamanında Servet Değerindeydi: Koruma Altındaki Adayı Daire Fiyatına Satışa Çıkardılar

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 10:41
Yunanistan’ın İyon Denizi’nde bulunan ıssız Makri Adası, kasım ayında düzenlenecek açık artırmayla satışa sunuluyor. Geçmiş yıllarda milyonlarca euro değer biçilen ada için belirlenen başlangıç bedeli, Avrupa genelindeki ortalama bir daire fiyatıyla eş değer sayılan 247 bin euro seviyesine geriledi.

Sıkı çevre mevzuatları adadaki büyük turizm yatırımlarının önünü kapatıyor

Ehinades takımadaları içinde yer alan Makri Adası, Avrupa Birliği'nin çevre koruma ağı Natura 2000 kapsamında yer alıyor. Aynı zamanda orman statüsünde bulunan adada, katı çevre yasaları uyarınca otel, resort veya kapsamlı turizm tesislerinin inşasına yasal olarak izin verilmiyor. Mülkiyet sınırları dahilinde sadece küçük bir ev, su sarnıcı ve atıl durumda bir şapel barındıran adada, yalnızca sınırlı altyapı düzenlemeleri ile belirli tarımsal faaliyetlerin yürütülmesine onay tanınıyor.

İmar yasakları ve güncel ekspertiz raporları adanın piyasa değerini düşürüyor

Gayrimenkul raporlarına göre Makri Adası, 2022 yılındaki piyasa değerlemelerinde yaklaşık 8 milyon euro fiyatla gündeme geldi. Ancak adadaki katı imar kısıtlamaları, çevresel koruma şartları ve hazırlanan son ekspertiz raporları neticesinde açık artırma başlangıç bedelinde milyonlarca euronun üzerinde bir düşüş yaşandı.

Küresel ölçekte izole mülklere yönelik yatırımcı ilgisi devam ediyor

Söz konusu imar ve inşaat kısıtlamalarına rağmen, dünya genelinde izole yaşam alanlarına yönelik talep artışını sürdürüyor. Sektör temsilcileri, Akdeniz havzasındaki özel ada piyasasında hareketliliğin devam ettiğini ve bu tür mülklerin uluslararası yatırımcıların takibinde kalmayı sürdürdüğünü kaydediyor. Bölge genelinde, lüks ada kiralama faaliyetlerinde de dönemsel bir artış gözleniyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
