Zamanında Servet Değerindeydi: Koruma Altındaki Adayı Daire Fiyatına Satışa Çıkardılar

Ehinades takımadaları içinde yer alan Makri Adası, Avrupa Birliği'nin çevre koruma ağı Natura 2000 kapsamında yer alıyor. Aynı zamanda orman statüsünde bulunan adada, katı çevre yasaları uyarınca otel, resort veya kapsamlı turizm tesislerinin inşasına yasal olarak izin verilmiyor. Mülkiyet sınırları dahilinde sadece küçük bir ev, su sarnıcı ve atıl durumda bir şapel barındıran adada, yalnızca sınırlı altyapı düzenlemeleri ile belirli tarımsal faaliyetlerin yürütülmesine onay tanınıyor.