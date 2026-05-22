Bahçesini Sulamak İçin Kendi Elleriyle Su Tüneli Kazdı: 50 Yıldır Faydasını Görüyor

Yaklaşık 90 santimetre genişliğe, 1,5 ila 2 metre yüksekliğe sahip olan tünel sistemi, estetik ve işlevsel yapısıyla dikkat çekiyor. Günümüzde de işlevselliğini koruyan tünelden elde edilen su, borular vasıtasıyla bir havuzda toplanarak kayısı bahçelerinin sulanmasında kullanılıyor. Yapım sürecinde bizzat yer alan Galip Boztaş, çalışmaların 1975-1977 yılları arasında gerçekleştirildiğini beyan etti. Boztaş, amcası Rıfat Boztaş ile birlikte hiçbir teknolojik alet kullanmadan, sadece insan gücüyle 100 metrelik hattı kazdıklarını, 9 metre giriş ve 21 metre derinliğe sahip bu tünelden 52 yıldır kesintisiz su aktığını ifade etti.