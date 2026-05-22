Bahçesini Sulamak İçin Kendi Elleriyle Su Tüneli Kazdı: 50 Yıldır Faydasını Görüyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 09:30
Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi’nde Boztaş ailesi tarafından yaklaşık yarım asır önce tamamen insan emeğiyle inşa edilen doğal su tüneli, aradan geçen yıllara rağmen bölgedeki tarımsal arazilerin sulanmasında aktif olarak kullanılıyor. 1970’li yılların yetersiz teknolojik imkanları tahtında bahçelerini sulamak isteyen aile bireyleri, yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir su tüneli açmak için çalışma başlattı. Üç kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık üç yıl süren kazı çalışmalarının ardından ulaşılan su kaynağı, bölgede uzun yıllar boyunca sebze, meyve ve tütün üretiminde değerlendirildi.

Tünelin Yapısal Özellikleri Roma Dönemi Sulama Kanallarını Andırıyor

Yaklaşık 90 santimetre genişliğe, 1,5 ila 2 metre yüksekliğe sahip olan tünel sistemi, estetik ve işlevsel yapısıyla dikkat çekiyor. Günümüzde de işlevselliğini koruyan tünelden elde edilen su, borular vasıtasıyla bir havuzda toplanarak kayısı bahçelerinin sulanmasında kullanılıyor. Yapım sürecinde bizzat yer alan Galip Boztaş, çalışmaların 1975-1977 yılları arasında gerçekleştirildiğini beyan etti. Boztaş, amcası Rıfat Boztaş ile birlikte hiçbir teknolojik alet kullanmadan, sadece insan gücüyle 100 metrelik hattı kazdıklarını, 9 metre giriş ve 21 metre derinliğe sahip bu tünelden 52 yıldır kesintisiz su aktığını ifade etti.

Bölgeye Elektriğin Gelmesiyle Birlikte Sulama Sistemleri Modernize Edildi

İlk dönemlerde hem içme suyu hem de tarımsal sulama amacıyla kullanılan kaynak, ilerleyen yıllarda enerji altyapısının gelişmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Sürece çocukluk yıllarında tanıklık eden Recep Boztaş, köye elektrik gelmesinin ardından kurulan pompa sistemleri sayesinde suyun üst bölgelerdeki bahçelere de basıldığını kaydetti. Yaklaşık 50 dönümlük bir araziye hizmet veren bu doğal su tüneli, günümüzde de bölgedeki tarımsal üretime ekonomik katkı sunmayı sürdürüyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
