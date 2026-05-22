23 Ay Boyunca Nehrin Altını Kazdılar: Suyun Altından Süper Hızlı Tren Geçecek

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 09:02
Çin, modern mühendislik tarihinin en riskli projelerinden biri olarak kabul edilen Yangtze Nehri altındaki hızlı tren tüneli kazısını başarıyla gerçekleştirdi. Ülkenin doğu kesiminde yer alan Jiangsu eyaletinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, “Linghang” adı verilen tünel açma makinesi, 11,18 kilometrelik güzergâhı 23 aylık yoğun bir çalışmanın ardından geride bıraktı.

Mühendisler nehir tabanındaki yüksek su basıncı ve zorlu jeolojik yapıya karşı özel önlemler geliştirdi

Geleceğin ulaşım vizyonunu şekillendiren bu tünel, Yangtze Nehri tabanının yaklaşık 89 metre altından geçiyor. Projenin hayata geçirilme sürecinde mühendisler yüksek su basıncı, gevşek zemin dokusu ve su sızıntısı risklerine karşı ileri düzey güçlendirme teknolojilerine başvurdu. Kazıyı gerçekleştiren 15 metre çapındaki Linghang isimli devasa mekanizma, anlık veri aktarımı yapan sensörler ve otomatik dengeleme sistemleri sayesinde karmaşık zemin hareketlerini başarıyla sönümledi.

Tünelin işletmeye açılmasıyla birlikte trenlerin saatte 350 kilometre hıza ulaşması hedefleniyor

Şanghay merkezli yeni nesil yüksek hızlı tren koridorunun en kritik halkasını oluşturan bu projenin 2027 yılı dolaylarında tam kapasiteyle hizmete girmesi bekleniyor. Tünelin operasyonel hâle gelmesiyle birlikte, yüksek hızlı trenler nehir altından saatte 350 kilometre süratle kesintisiz geçiş yapma imkânına kavuşuyor. Bu durum, bölge kentleri arasındaki ulaşım sürelerini asgari düzeye indirmeyi vaat ediyor.

Küresel ölçekte lider konumda bulunan hızlı tren ağı bu yatırımla derinlik kazanıyor

Mevcut durumda 45 bin kilometreyi aşan hattıyla dünyanın en geniş yüksek hızlı demiryolu ağını elinde bulunduran Çin, bu hamlesiyle lojistik kabiliyetini bir üst seviyeye taşıyor. Sektör temsilcileri, Yangtze tünelinin yalnızca bölgesel bir ulaşım aksı yaratmadığını, aynı zamanda küresel su altı tünelcilik faaliyetlerinde referans alınacak bir teknolojik kılavuz niteliği taşıdığını ifade ediyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
