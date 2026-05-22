Önce Deniz, Sonra Beyza: Nagihan, Survivor'da Aşk Defteri Kabarık Olan Sercan'a Verdi Veriştirdi!

Merve Ersoy - TV Editörü
22.05.2026 - 08:40
Survivor'da geçtiğimiz günlerde Beyza'nın yarım saat bulunamadığı, daha sonra diğer adaya yüzerek geçtiği ve Sercan'la bulunduğu belirtilmişti. Acun Ilıcalı'nın ısrarla durumu sormasına Beyza'nın verdiği cevaplarda jest ve mimikleri dikkat çekmişti. Sezon başında Deniz'den hoşlandığını dile getiren Sercan'ın şimdi de Beyza'yla yakın olduğunu dile getiren Nagihan, verdiği röportajda Sercan'a fena yüklendi.

Beyza'nın yüzerek diğer adaya geçmesi ve Sercan'la bulunması Survivor'da büyük yankı uyandırdı.

Acun Ilıcalı'nın ısrarlı sorularını geçiştiren Beyza, özellikle Sercan için gitmediğini ve öylesine yüzerken akıntıya kapılıp kendisini o adada bulduğunu belirtmişti. Ancak Survivor Yunanistan'da büyük bir kaza geçiren Stavros Floros'un ardından Beyza'nın ortadan kaybolması endişe yaratmıştı ve Acun Ilıcalı da bu durumu dile getirdi.

Olayın ardından Beyza'nın Sercan'la yakınlaştığı, Sercan'ın hoşlandığını belirttiği Deniz'le aralarında gerginlik olduğu adada konuşulmaya başlandı.

Yaşananların ardından Nagihan hem Beyza'yla konuştu hem de verdiği röportajla Sercan'a eleştirilerde bulundu.

Nagihan'ın Beyza'ya 'Bir paylaşılamayan bir Sercan. Altın bile bu kadar değer kazanmadı ya. Yani inanılmaz lan! Sincap Sercan! Kendinize gelin Allah aşkına.' demesinin ardından röportajda 'Sercan’ı bilen biliyor. Survivor’a her geldiğinde illa birisiyle bir aşk yaşıyor. Çok flörtöz bir çocuk. Ve bunu da seviyor. Geldiğinde Deniz’e yanaştı. Başka başka kızlara da yanaşmış, ismini vermek istemiyorum. Onlardan yüz bulamamış. Şimdi de Beyza’ya geldi. Yani Beyza da o ilgiyi sevdi. 'Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler'miş. Sercan tam o konumda. Paylaşılamayan bir erkek konumunda. E başarısı desen, çok büyük bir başarısı yok. Yakışıklı desen, 'wow' bir yakışıklılığı yok. Ya inanılmaz yani! Benim göremediğim, onların gördüğü ne var onunla ilgili?' açıklamasında bulundu.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
