Kilosu 750 TL'den 200 TL'ye Düştü: Şifalı Bitkiyi Toplamak İçin Dağlara Çıkıyorlar

Işkın, uşkun ya da uçkun gibi farklı isimlerle anılan bu bitkiyi toplamak amacıyla dik kayalıklar ve engebeli patikalar aşılıyor. Vatandaşlar, çuvallar ve poşetler dolusu ürün elde edebilmek adına kilometrelerce mesafeyi yürüyerek kat ediyor. Katılımcılardan Mehmet Okay, sürecin yorucu olmasına karşın doğayla iç içe vakit geçirmek açısından büyük bir keyif barındırdığını ifade ederken, Mücahit Kara ise bitkinin kendine has lezzeti sebebiyle bölge ekonomisi ve kültürü açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.