Kilosu 750 TL'den 200 TL'ye Düştü: Şifalı Bitkiyi Toplamak İçin Dağlara Çıkıyorlar

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 08:45
Çetin geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle birlikte, Bitlis’in yüksek rakımlı yaylaları hareketlilik kazanmış bulunuyor. Bölge halkı, sabahın erken saatlerinde yollara düşerek dağların zirvesine doğru dikkate değer bir yolculuk gerçekleştiriyor. Bu zorlu yürüyüşün temel amacını, halk arasında 'yayla muzu' olarak bilinen ve baharın habercisi niteliği taşıyan ışkın bitkisini toplamak oluşturuyor. İlk hasat döneminde pazar tezgahlarında kilogram fiyatı 750 TL’ye kadar yükselen bu özel bitki, arzın artmasıyla birlikte günümüzde 200 TL’ye kadar gerilemiş durumda bulunuyor.

Vatandaşlar Zorlu Doğa Koşullarında Saatlerce Yürüyor

Işkın, uşkun ya da uçkun gibi farklı isimlerle anılan bu bitkiyi toplamak amacıyla dik kayalıklar ve engebeli patikalar aşılıyor. Vatandaşlar, çuvallar ve poşetler dolusu ürün elde edebilmek adına kilometrelerce mesafeyi yürüyerek kat ediyor. Katılımcılardan Mehmet Okay, sürecin yorucu olmasına karşın doğayla iç içe vakit geçirmek açısından büyük bir keyif barındırdığını ifade ederken, Mücahit Kara ise bitkinin kendine has lezzeti sebebiyle bölge ekonomisi ve kültürü açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Yüksek Besin Değeriyle Dikkat Çeken Bitki Birçok Fayda Barındırıyor

Doğal ortamda tamamen organik şekilde yetişen yayla muzu, zengin besin içeriğiyle insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etki gösteriyor. Bölge halkı tarafından şifa kaynağı olarak görülen bitkinin öne çıkan faydaları şu şekilde sıralanıyor:

  • Bağışıklık Sistemini Destekliyor: Bünyesinde barındırdığı yüksek C vitamini oranı sayesinde vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

  • Sindirim Fonksiyonlarını Düzenliyor: Mide asidini dengeleyici özelliğiyle sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına imkan tanıyor.

  • Kan Şekerinin Dengelenmesine Katkı Sağlıyor: Geleneksel tıpta da sıklıkla kullanılan bu bitki, şeker hastaları için doğal bir takviye niteliği taşıyor.

  • Yüksek Antioksidan Etki Gösteriyor: Hücre yenilenmesini hızlandırarak vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
