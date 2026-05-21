Koparmanın Cezası Milyonları Buluyor: Bu Bitkiler Dünyada Sadece Türkiye'de Yetişiyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 22:01
Türkiye’nin sahip olduğu bitki çeşitliliği, floristik açıdan ülkeyi küresel ölçekte bir açık hava müzesi konumuna yükseltmektedir. Ülke genelinde yayılış gösteren yaklaşık 10 bin bitki türünün 3 bin kadarını, dünya üzerinde yalnızca bu coğrafyada yetişen endemik türler oluşturmaktadır. Ancak bu eşsiz doğal miras, son yıllarda biyokaçakçılık faaliyetleri ve bilinçsiz müdahaleler nedeniyle ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Deniz, söz konusu zenginliğin korunmasının yalnızca bilim dünyasını değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren ortak bir sorumluluk olduğunu belirtmektedir.

Endemik bitki türlerini doğadan koparanlara ve yaşam alanlarına zarar verenlere yönelik ağır mali yaptırımlar uygulanmaktadır

Gelecek nesillere aktarılması gereken ve nesli tehlike altında bulunan bitki türlerinin korunması amacıyla yürürlükte olan mevzuat, oldukça katı yasal yaptırımlar içermektedir. Mevcut düzenlemelere göre, koruma altındaki bir bitkinin iyi niyetli bir yaklaşımla dahi olsa doğadan koparılması halinde 699 bin 245 TL idari para cezası kesilmektedir. Bitkinin doğal yaşam alanı olan habitatın tahrip edilmesi, izinsiz faaliyet yürütülmesi veya alanda yapılaşmaya gidilmesi durumunda ise cezai işlem miktarı 3 milyon 496 bin 768 TL seviyesine kadar yükselmektedir. Bilimsel araştırma gerçekleştiren akademisyenlerin bile ilgili bakanlıkların resmi izni olmadan doğadan tek bir örnek dahi alması yasaklanmış bulunmaktadır.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan türleri korumak adına hassas koordinat bilgileri gizli tutulmaktadır

Nadir bitki türlerinin tohum ve yumrularının yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması, biyokaçakçılık riskini her geçen gün artırmaktadır. Doğada sadece birkaç yüz bireyle temsil edilen bazı hassas türlerin, aynı yıl içinde Avrupa menşeli internet sitelerinde ticari amaçla satışa sunulduğu gözlenmektedir. Bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek adına, tehlike altındaki bitkilerin net koordinat bilgileri büyük bir gizlilikle korunmakta ve kamu kurumları dışındaki hiçbir yabancı araştırma grubuyla paylaşılmamaktadır.

Doğal ortamından saksılara veya bahçelere taşınan özel bitki türleri hayatta kalamamaktadır

Vatandaşların sıklıkla düştüğü hataların başında kum zambağı, orkide ve salep gibi özel türleri ev ortamında yetiştirme çabası gelmektedir. Binlerce yıldır bulundukları bölgenin iklimine, toprağına ve rakımına uyum sağlayan bu bitkiler, saksılara veya bahçelere taşındıklarında kaçınılmaz olarak canlılıklarını yitirmektedir. Doğaya zarar vermeden ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla uzmanlar tarafından doku kültürü gibi laboratuvar yöntemleriyle üretim yapılması önerilmektedir. Ayrıca arazide şüpheli şekilde bitki veya hayvan toplayan yabancı uyruklu kişilerin görülmesi halinde, vatandaşların vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunması gerektiği önemle ifade edilmektedir.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
