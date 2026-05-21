Koparmanın Cezası Milyonları Buluyor: Bu Bitkiler Dünyada Sadece Türkiye'de Yetişiyor

Gelecek nesillere aktarılması gereken ve nesli tehlike altında bulunan bitki türlerinin korunması amacıyla yürürlükte olan mevzuat, oldukça katı yasal yaptırımlar içermektedir. Mevcut düzenlemelere göre, koruma altındaki bir bitkinin iyi niyetli bir yaklaşımla dahi olsa doğadan koparılması halinde 699 bin 245 TL idari para cezası kesilmektedir. Bitkinin doğal yaşam alanı olan habitatın tahrip edilmesi, izinsiz faaliyet yürütülmesi veya alanda yapılaşmaya gidilmesi durumunda ise cezai işlem miktarı 3 milyon 496 bin 768 TL seviyesine kadar yükselmektedir. Bilimsel araştırma gerçekleştiren akademisyenlerin bile ilgili bakanlıkların resmi izni olmadan doğadan tek bir örnek dahi alması yasaklanmış bulunmaktadır.