Koparmanın Cezası Milyonları Buluyor: Bu Bitkiler Dünyada Sadece Türkiye'de Yetişiyor
Türkiye’nin sahip olduğu bitki çeşitliliği, floristik açıdan ülkeyi küresel ölçekte bir açık hava müzesi konumuna yükseltmektedir. Ülke genelinde yayılış gösteren yaklaşık 10 bin bitki türünün 3 bin kadarını, dünya üzerinde yalnızca bu coğrafyada yetişen endemik türler oluşturmaktadır. Ancak bu eşsiz doğal miras, son yıllarda biyokaçakçılık faaliyetleri ve bilinçsiz müdahaleler nedeniyle ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Deniz, söz konusu zenginliğin korunmasının yalnızca bilim dünyasını değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren ortak bir sorumluluk olduğunu belirtmektedir.
Endemik bitki türlerini doğadan koparanlara ve yaşam alanlarına zarar verenlere yönelik ağır mali yaptırımlar uygulanmaktadır
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan türleri korumak adına hassas koordinat bilgileri gizli tutulmaktadır
Doğal ortamından saksılara veya bahçelere taşınan özel bitki türleri hayatta kalamamaktadır
