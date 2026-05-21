Ticari Kredi Kartı Nasıl Alınır? Adım Adım Başvuru Rehberi

Vergi levhası ile kredi kartı limiti belirlenirken sadece şirket sahibinin bireysel geliri dikkate alınmaz. İşletmenin genel mali yapısı da değerlendirilir. Bankaların incelediği temel kriterler şu şekilde sıralanabilir:

Şirketin cirosu

Banka hesap hareketleri

Vergi beyannameleri

Ticari faaliyet süresi

Kredi notu

Mevcut borç durumu

Sektörel risk analizi

Uzun süredir aktif faaliyet gösteren ve düzenli gelir akışı bulunan işletmeler daha yüksek limit avantajı elde edebilir. Ayrıca kart kullanım performansı olumlu ilerledikçe limit artırımı da mümkün olabilir. Örneğin, düzenli ödeme yapan bir işletme zaman içinde daha yüksek harcama limitlerine erişebilir.

