Ticari Kredi Kartı Nasıl Alınır? Adım Adım Başvuru Rehberi

Onedio Content - Onedio Editörü
21.05.2026 - 21:48
Bir işletme yönetirken giderlerinizi düzenli takip etmek, ödemeleri planlamak ve nakit akışını doğru yönetmek son derece önemlidir. Özellikle tedarikçi ödemeleri, ofis masrafları, akaryakıt giderleri ya da çalışan harcamaları söz konusu olduğunda ticari kredi kartı işletmeler için büyük kolaylık sağlar. Üstelik harcamaları tek noktadan yönetebilmek, ek taksit avantajlarından yararlanmak ve şirket giderlerini kişisel harcamalardan ayırabilmek iş süreçlerini çok daha pratik hale getirir. Peki ticari kredi kartı nedir? Ticari kart nasıl alınır? Tüm detayları adım adım inceleyelim.

Ticari Kredi Kartı Nedir?

Ticari kredi kartı, şirketlerin ve işletme sahiplerinin ticari harcamalarını yönetebilmesi için sunulan özel kredi kartı türüdür. Bireysel kredi kartlarından farklı olarak işletme giderlerine yönelik avantajlar sunar ve ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere tasarlanır. Bu kartlar sayesinde:

  • Tedarikçi ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz.

  • Vergi ödemelerini rahat biçimde yapabilirsiniz.

  • Akaryakıt giderlerini karşılayabilirsiniz.

  • İş seyahatlerini organize edebilirsiniz.

Ticari Kredi Kartı ile Bireysel Kredi Kartı Arasındaki Fark

Ticari kredi kartı ile bireysel kredi kartı arasında kullanım amacı ve sunduğu avantajlar açısından önemli farklar bulunur. Bireysel kredi kartları kişisel harcamalar için kullanılırken ticari kredi kartı işletme giderlerini yönetmek amacıyla tasarlanır. İki kart arasındaki temel farklar şu şekilde sıralanabilir:

  • Ticari kredi kartı limiti bireysel kartlara göre daha yüksek olabilir.

  • Şirket harcamalarına özel ekstra avantajlı kampanyalar bulunur. Bireysel kartlarda kampanyalar daha sınırlıdır.

  • Vergi ve ticari ödeme avantajları ticari kartlarda oldukça fazladır. 

  • Harcama raporlarını ticari kartlarda daha detaylı görebilirsiniz.

  • Muhasebe süreçlerine entegrasyon ticari kartlarda daha kolaydır.

Ticari Kredi Kartının Avantajları

Ticari kredi kartı işletmelere yalnızca ödeme kolaylığı sunmaz aynı zamanda mali yönetim açısından da önemli avantajlar sağlar. Ticari kredi kartı avantajları sayesinde cazip deneyimler yaşayabilirsiniz.

Nakit Akışı Yönetimi

İşletmeler için nakit akışı yönetimi günlük operasyonların sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşır. Ticari kart ödemeleri vadeye yayma imkanı sunduğu için işletme bütçesinin daha kontrollü yönetilmesine yardımcı olur. Örneğin:

  • Tedarikçi ödemelerinizi erteleyebilirsiniz.

  • Aylık giderlerinizi planlayabilirsiniz.

  • Acil nakit çıkışı azaltılabilir.

  • Kısa vadeli finansman desteği sağlayabilirsiniz.

Yüksek Limit

Ticari kart limitleri bireysel kartlara göre daha olabilir. Çünkü değerlendirme sadece kişisel gelir üzerinden değil şirketin ticari hacmi ve mali yapısı üzerinden yapılır. Yüksek şirket kartı limit avantajı sayesinde:

  • Toplu ürün alımı yapabilirsiniz.

  • Büyük ölçekli harcamaları karşılayabilirsiniz.

  • Acil işletme giderlerini yönetebilirsiniz.

  • Reklam ve pazarlama yatırımlarını finanse edebilirsiniz.

Harcama Takibi ve Raporlama

Ticari kart çeşitleri detaylı harcama takibi sunar. Şirket giderlerinin kategori esaslı analiz edilmesi muhasebe süreçlerini kolaylaştırır. Bu sistem sayesinde:

  • Çalışan harcamalarını izleyebilirsiniz.

  • Departman bazlı rapor alma şansınız olur.

  • Gider kategorilerini analiz edebilirsiniz.

  • Harcama limitlerini belirleme imkanınız vardır.

  • Dijital ekstre yönetimi sağlanabilir.

Puan, Bonus ve Taksit Avantajları

Birçok banka şirket kredi kartı çeşitlerinde işletmelere özel kampanyalar sunar. Bu avantajlar şirket giderlerinin daha ekonomik şekilde yönetilmesine katkı sağlayabilir. Öne çıkan avantajlar arasında şunlar bulunur:

  • Akaryakıt kampanyaları

  • Seyahat harcamalarında indirimler

  • Vergi ödemelerinde taksit

  • Ofis alışverişlerinde bonus fırsatları

  • Havalimanı lounge erişimleri

  • İş seyahatlerine özel avantajlar

Ticari Kredi Kartı Başvuru Şartları

Ticari kredi kartı başvurusu sırasında işletmenin yapısı ve mali durumu değerlendirilir. Şirket türüne göre talep edilen belgeler farklılık gösterebilir.

Şahıs Şirketleri için:

Şahıs şirketi sahipleri kolayca ticari kredi kartı başvurusu yapabilir. Başvuru sırasında sizden genelde şu belgeler talep edilir;

Adım Adım Ticari Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şirket kredi kartı başvuru süreci son derece pratiktir. Birçok banka şubeden veya dijital kanallar üzerinden başvuru imkanı sunar. Kurumsal kredi kartı başvuru süreci çoğunlukla şu şekilde ilerler:

  • İlk aşamada işletmenizin ihtiyaçlarına uygun şirket kredi kartı türünü belirlemeniz gerekir. Akaryakıt odaklı, seyahat avantajlı ya da yüksek limitli kart seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

  • Kurumsal kredi kartı başvurusu için gerekli evraklar eksiksiz şekilde hazırlanır. Belgelerin güncel olması son derece önemlidir.

  • Şubeden, internet bankacılığından ya da mobil uygulama üzerinden limited veya şahıs şirketi kredi kartı başvurusunu tamamlayabilirsiniz.

  • Banka işletmenin mali yapısını, kredi geçmişini ve ticari faaliyetlerini inceler.

  • Şirketin gelir düzeyi ve finansal performansına göre uygun kredi kartı limiti belirlenir.

  • Başvuru olumlu sonuçlanırsa kart basım süreci başlar ve kart teslim edilir.

Bazı başvurular birkaç gün içinde sonuçlanabilirken detaylı inceleme gereken durumlarda süreç uzayabilir.

Ticari Kredi Kartı Limiti Nasıl Belirlenir?

Vergi levhası ile kredi kartı limiti belirlenirken sadece şirket sahibinin bireysel geliri dikkate alınmaz. İşletmenin genel mali yapısı da değerlendirilir. Bankaların incelediği temel kriterler şu şekilde sıralanabilir:

  • Şirketin cirosu

  • Banka hesap hareketleri

  • Vergi beyannameleri

  • Ticari faaliyet süresi

  • Kredi notu

  • Mevcut borç durumu

  • Sektörel risk analizi

Uzun süredir aktif faaliyet gösteren ve düzenli gelir akışı bulunan işletmeler daha yüksek limit avantajı elde edebilir. Ayrıca kart kullanım performansı olumlu ilerledikçe limit artırımı da mümkün olabilir. Örneğin, düzenli ödeme yapan bir işletme zaman içinde daha yüksek harcama limitlerine erişebilir.

Akbank’ın işletmelere özel ticari kredi kartı çözümleri sayesinde şirket harcamalarınızı daha verimli şekilde yönetebilirsiniz. İşletmeniz için en avantajlı ticari kredi kartı seçeneklerini değerlendirerek finansal süreçlerinizi güçlendirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Şahıs şirketi sahibi ticari kredi kartı alabilir mi?

Şahıs şirketi sahipleri vergi levhası ve gerekli belgelerle ticari kredi kartı başvurusu yapabilir.

Ticari kredi kartı limiti nasıl belirlenir?

Limitler şirketin cirosu, kredi notu, banka hareketleri ve mali yapısı değerlendirilerek belirlenir.

Ticari kredi kartı başvurusu kaç günde sonuçlanır?

Başvurular genel olarak birkaç iş günü içinde sonuçlanır. Ancak ek inceleme gereken durumlarda süreç uzayabilir.

Yeni kurulan şirketler ticari kredi kartı alabilir mi?

Yeni kurulan şirketler de başvuru yapabilir. Ancak faaliyet süresi kısa olduğu için limit değerlendirmesi daha temkinli yapılabilir.

Ticari kredi kartı ile bireysel kredi kartı arasındaki fark nedir?

Ticari kredi kartları işletme giderlerini yönetmek için kullanılır. Dolayısıyla daha yüksek limit, detaylı raporlama ve ticari avantajlar sunabilir. Bireysel kartlar ise kişisel harcamalara yöneliktir.

