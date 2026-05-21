Duygusal Duvarların Ne Kadar Yüksek?

İnci Döşer
21.05.2026 - 22:01
Bazı insanlar duygularını cam gibi şeffaf yaşar, bazılarıysa kalbinin etrafına küçük bir kale örer. Peki sen insanları gerçekten ne kadar yakınına alıyorsun? Bu testte verdiğin cevaplara göre duygusal duvarlarının ne kadar yüksek olduğunu söylüyoruz!

1. Birisi sana duygularını açtığında ilk tepkin ne olur?

2. Yeni tanıştığın insanlara karşı nasıl davranırsın?

3. Birisi seni kırdığında ne yaparsın?

4. Duygularını ifade etmek senin için nasıl bir şey?

5. Sana “Neyin var?” diye sorulduğunda genelde ne dersin?

6. Bir ilişkide seni en çok korkutan şey ne?

7. İnsanların seni çözmesi kolay mı?

8. Ağlamak konusunda nasılsın?

9. Bir tartışma yaşadığında nasıl davranırsın?

10. Birisi sana çok yaklaşınca ne hissedersin?

Senin Duygusal Duvarların Oldukça Düşük!

Sen duygularını yaşamaktan korkmayan insanlardansın. İnsanlara yaklaşabiliyor, sevdiğini gösterebiliyor ve kırılma ihtimaline rağmen bağ kurabiliyorsun. Bu seni güçlü yapan şeylerden biri çünkü çoğu insan korunmak için duvar örerken sen samimiyet kurmayı tercih ediyorsun. Tabii bu bazen seni daha hassas biri haline getirebilir ama aynı zamanda ilişkilerinde gerçek bağlar kurmanı sağlıyor. İnsanlar yanında kendilerini rahat hissediyor çünkü sende yapay bir mesafe yok.

Sen Temkinli Ama Açık Birisin!

Sen tamamen kapalı biri değilsin ama herkesi de kolayca içeri almıyorsun. İnsanları önce gözlemliyor, güven oluşmadan tam anlamıyla açılmıyorsun. Aslında bu bir savunma mekanizması değil, daha çok kendini koruma yöntemi. Doğru insanı bulduğunda duvarların yavaş yavaş iniyor. Seni tanıyan insanlar ilk başta mesafeli olduğunu düşünebilir ama zamanla ne kadar derin biri olduğunu fark ediyorlar.

Senin Kalbinin Etrafında Ciddi Bir Savunma Var!

Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları seni biraz daha kontrollü biri yapmış gibi görünüyor. Duygularını saklama eğilimin var çünkü kırılmaktan çekiniyorsun. İnsanlara karşı tamamen soğuk değilsin ama iç dünyanı kolay kolay göstermiyorsun. Bazen gerçekten anlaşılmak istesen bile otomatik olarak geri çekiliyorsun. Bu duvarlar seni koruyor olabilir ama aynı zamanda bazı insanların sana ulaşmasını da zorlaştırıyor.

Sen Duygusal Olarak Kendini Kaleye Çevirmişsin!

Senin duvarların sadece yüksek değil, neredeyse profesyonel şekilde korunuyor. İnsanlara güvenmekte zorlanıyor, duygularını göstermekten kaçıyor ve çoğu zaman güçlü görünmeyi tercih ediyorsun. Belki geçmişte seni fazlasıyla yoran şeyler yaşandı ve artık kendini korumayı öğrendin. Ama bazen bu kadar korunmak, gerçekten anlaşılma ihtimalini de uzaklaştırabiliyor. İnsanlar seni gizemli, ulaşılmaz ya da fazla kontrollü biri olarak görebilir. Oysa o duvarların arkasında aslında oldukça yoğun duygular yaşayan biri var.

