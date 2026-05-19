article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Hangi Milli Mücadele Komutanısın?

Hangi Milli Mücadele Komutanısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.05.2026 - 10:29

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan bir vapur, yalnızca bir yolculuk değil; bir milletin kaderini değiştirecek iradenin ilk adımıydı. Kimi cephede strateji kurdu, kimi diplomasiyle denge sağladı, kimi en zor anda geri çekilmeyi değil direnç göstermeyi seçti. Milli Mücadele; farklı karakterlerin, ortak bir amaç etrafında birleşmesinin hikayesiydi. Peki sen o dönemde yaşasaydın hangi komutanın ruhunu taşırdın? Liderliğin, kararların, kriz anındaki tavrın ve insanlarla kurduğun bağ seni hangi tarihi isimle buluşturuyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. En güçlü yönünün hangisi olduğunu düşünüyorsun?

2. Büyük bir kriz anında ilk tepkin ne olur?

3. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle tanımlar?

3. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle tanımlar?

4. Bir ekibin başındaysan senin için en önemli şey nedir?

5. Sana en yakın gelen söz hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir mücadelede seni ayakta tutan şey nedir?

7. Yakın çevrende nasıl biri olarak görülüyorsun?

8. Başarı senin için ne ifade ediyor?

9. Baskı altında nasıl davranırsın?

10. Hangi ortamda daha başarılı olursun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Kemal Atatürk!

Mustafa Kemal Atatürk!

Sen yalnızca bir lider değil, aynı zamanda insanlara yön veren bir vizyon sahibisin. Zor zamanlarda bile büyük resmi görebiliyor, çevrendekilere umut aşılayabiliyorsun. İnsanlar senin yanında kendilerini daha güçlü hissediyor çünkü sen yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünüyorsun. Karar verirken korkuların değil, inandığın değerler seni yönlendiriyor. Risk almaktan çekinmiyorsun ama bunu plansız bir cesaretle değil; güçlü bir irade ve akıl ile yapıyorsun. Tıpkı 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarken olduğu gibi, bazen tek bir adımın bile her şeyi değiştirebileceğini biliyorsun. Senin içinde devrimci bir ruh, yüksek bir sorumluluk duygusu ve kolay kolay sarsılmayan bir lider enerjisi var.

İsmet İnönü!

İsmet İnönü!

Sen kriz anlarının sessiz gücüsün. Panik yerine stratejiye, acele yerine sağlam adımlara inanıyorsun. İnsanlar çoğu zaman senin ne kadar dayanıklı olduğunu ilk bakışta fark etmese de işler zorlaştığında herkes dönüp sana güveniyor. Kolay pes etmeyen bir yapın var. Baskı arttığında dağılan değil, daha da sağlamlaşan birisin. Özellikle uzun mücadelelerde sabrın ve disiplinin seni öne çıkarıyor. Senin için başarı yalnızca kazanmak değil; o kazanımı koruyabilmek anlamına geliyor. Hayatındaki birçok insan seni “dengeyi sağlayan kişi” olarak görüyor. Gürültülü değil ama etkisi çok büyük bir karaktere sahipsin.

Fevzi Çakmak!

Fevzi Çakmak!

Sen bulunduğun ortamın görünmeyen omurgası gibisin. Herkes ön planda olanı fark eder ama sistemi ayakta tutan detayları sen görürsün. Düzen kurma becerin, sorumluluk anlayışın ve soğukkanlılığın seni güvenilir biri yapıyor. Senin liderlik anlayışın gösterişten uzak ama son derece güçlü. İnsanlar senden akıl almayı sever çünkü aceleyle değil deneyimle hareket ediyorsun. Kaos anlarında bile mantığını kaybetmiyor, olayları uzun vadeli değerlendiriyorsun. Hayatında kontrolsüzlüğe pek yer yok. Planlı hareket etmeyi seviyor ve bir şeyin sağlam olması için emek verilmesi gerektiğine inanıyorsun. Sessiz ama çok etkili bir gücün var.

Kazım Karabekir!

Kazım Karabekir!

Sen güven duygusunu temsil eden insanlardan birisin. Zor zamanlarda insanların yanında duruyor, gerektiğinde sorumluluk almaktan kaçmıyorsun. Sadakat ve dayanışma senin karakterinin en güçlü parçaları arasında. İnsan ilişkilerinde güçlü bir koruyucu tarafın var. Birine inandığında sonuna kadar destek olabiliyorsun. Tıpkı Milli Mücadele’nin en kritik dönemlerinde olduğu gibi, sen de insanların yalnız kaldığı anlarda ortaya çıkıyorsun. Kararlı, sabırlı ve güçlü bir yapın var. Kolay yön değiştirmiyorsun çünkü senin için değerler kısa vadeli çıkarlardan daha önemli. İnsanlar senin yanında kendilerini daha güvende hissediyor.

Ali Fuat Cebesoy!

Ali Fuat Cebesoy!

Sen harekete geçme cesaretiyle öne çıkan birisin. Çoğu insan beklerken sen ilk adımı atan tarafta oluyorsun. Yeni fikirler üretmek, insanları organize etmek ve risk almak senin doğanda var. Aynı zamanda güçlü bir iletişim yeteneğine sahipsin. İnsanlarla kolay bağ kurabiliyor, gerektiğinde arabulucu rolüne bile bürünebiliyorsun. Bu yüzden çevrende hem güven veren hem de hareket kazandıran biri olarak görülüyorsun. Senin enerjin durağan değil; sürekli ilerlemek isteyen bir tarafın var. Bir şeyin değişmesi gerekiyorsa beklemek yerine müdahale etmeyi tercih ediyorsun.

Fahrettin Altay!

Fahrettin Altay!

Sen hızın, cesaretin ve sezgilerinle hareket eden birisin. Karar anlarında fazla tereddüt etmiyor, içgüdülerine güveniyorsun. Özellikle herkesin duraksadığı anlarda senin cesaretin fark yaratıyor.Hayatında özgürlük duygusu çok önemli. Baskı altında bile kendi yolunu bulabiliyor, gerektiğinde kalıpları kırabiliyorsun. İnsanlar seni enerjik, atak ve kolay pes etmeyen biri olarak görüyor. Senin karakterinde mücadeleci bir ruh var. Engeller seni durdurmuyor; tam tersine daha da motive ediyor. Büyük Taarruz’daki süvari birlikleri gibi, sen de bazen en beklenmedik anda oyunun yönünü değiştirebiliyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın