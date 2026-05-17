Duygusal Zekan Hangi Seviyede?

İnci Döşer
İnci Döşer
17.05.2026 - 10:01

Bazı insanlar bir ortama girer girmez herkesin ruh halini anlar, bazıları ise kendi duygularını çözmekte bile zorlanır. Peki sen duygular konusunda ne kadar güçlüsün? Empati kurma şeklin, olaylara verdiğin tepkiler ve insan ilişkilerindeki tavrın; duygusal zekanın hangi seviyede olduğunu ortaya çıkaracak! Belki duygularını ustalıkla yönetiyorsun, belki de hislerini içinde büyütüp sessizce yoruluyorsun... 

Hazırsan başlayalım!

1. Yakın bir arkadaşının moralinin bozuk olduğunu fark ettin. İlk tepkin ne olur?

2. Bir tartışma sırasında genelde nasıl davranırsın?

3. İnsanların seni en çok hangi özelliğinle tanımladığını düşünüyorsun?

4. Birisi seni eleştirdiğinde ne hissedersin?

5. Kalabalık ortamlarda genelde nasıl hissedersin?

6. Bir arkadaşın sana büyük bir hata yaptığını anlatsa ne yaparsın?

7. En zorlandığın konu hangisi?

8. Stresli olduğunda nasıl davranırsın?

9. İnsan ilişkilerinde senin için en önemli şey ne?

10. Bir ortamda biri dışlandığında ne hissedersin?

Senin Duygusal Zekan %90!

Senin duygusal zekan oldukça yüksek. İnsanların hislerini anlamakta çok başarılısın ve çoğu zaman biri bir şey söylemeden bile ne hissettiğini sezebiliyorsun. Empati kurma gücün güçlü olduğu için insanlar yanında kendilerini rahat hissediyor. Ancak, bu durum bazen seni yorabiliyor çünkü başkalarının duygularını fazlasıyla yükleniyorsun. Çevrendeki insanların enerjisini çok kolay emiyorsun ve bu yüzden zaman zaman yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyorsun. Sen, insanların kırıldığı noktaları görebilen nadir kişilerdensin.

Senin Duygusal Zekan %70!

Senin duygusal zekan aslında yüksek ama bunu dışarıya çok göstermiyorsun. İç dünyan oldukça yoğun olmasına rağmen, hislerini saklama eğilimindesin. İnsanlar seni bazen mesafeli sanabiliyor ama sen sadece herkese hemen açılmıyorsun. Çevrendeki insanları dikkatlice analiz ediyor, güvenmeden duygularını göstermiyorsun. Bu yüzden seni gerçekten tanıyabilen insan sayısı az. İçinde güçlü bir empati var ama bunu sessiz şekilde yaşıyorsun.

Senin Duygusal Zekan %50!

Sen duygularını tamamen bastırmıyor, ama onların seni yönetmesine de izin vermiyorsun. Olaylara hem empatiyle hem de mantıkla yaklaşabiliyorsun. İnsanlar, kriz anlarında sana danışmayı seviyor çünkü sakin kalmayı başarabiliyorsun. Duygusal zekan dengeli çalışıyor ve bu seni, ilişkilerde güven veren biri haline getiriyor. Kolay kolay aşırı tepki vermiyorsun ama hislerini de yok saymıyorsun. İnsanlarla arana sağlıklı sınırlar koyabilmen, en güçlü özelliklerinden biri.

Senin Duygusal Zekan %30!

Sen duygularını çok yoğun yaşayan birisisin. Bazen hislerin o kadar güçlü oluyor ki, olaylara mantıklı yaklaşmakta zorlanabiliyorsun. İnsanların söyledikleri ya da tavırları seni düşündüğünden daha fazla etkileyebiliyor. Ancak bu seni zayıf yapmıyor. Tam tersine, çok derin hisseden bir insan olduğunu gösteriyor. Senin duygusal zekanı geliştirecek şey biraz kendine alan tanımak ve kendi duygularını da en az başkalarınınki kadar önemsemek olacak. Çünkü sen çoğu zaman herkesi anlamaya çalışırken kendini unutuyorsun.

İnci Döşer
