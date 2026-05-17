Resmi Gazete'de Yayınlandı, Paranız Yanmayacak! Bilet İadelerinde 12 Saat Kuralı Başladı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile birlikte, otobüs bileti iptallerinde yaşanan mağduriyetler son buluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyahat planı değişen yolcular için sadece para iadesiyle yetinmediklerini, sefer başlayana kadar olan sürede de firmaların 'açık bilet' düzenlemesini zorunlu kıldıklarını ifade etti.

Uraloğlu, şehirlerarası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini bildirdi.

Yeni yönetmeliğe göre artık otobüs firmaları, bilet fiyat tarifelerini önceden Bakanlığa bildirmek zorunda olacak. Firmalar, en fazla 1 ay sonrasına kadar geçerli olacak fiyat listelerini sisteme tanımlayabilecek ve ani değişikliklerin önüne geçilmesi için gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek.

Yeni yönetmelik, yalnızca yolcu haklarını korumakla kalmıyor, aynı zamanda sektörün işleyişini de daha şeffaf hale getiriyor.