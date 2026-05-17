Resmi Gazete'de Yayınlandı, Paranız Yanmayacak! Bilet İadelerinde 12 Saat Kuralı Başladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.05.2026 - 10:21

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşları yakından ilgilendiren bir karar açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, sefer saatine 12 saat kalana kadar yapılacak bilet iptallerinde yolculara kesintisiz, tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi.

Otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile birlikte, otobüs bileti iptallerinde yaşanan mağduriyetler son buluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyahat planı değişen yolcular için sadece para iadesiyle yetinmediklerini, sefer başlayana kadar olan sürede de firmaların 'açık bilet' düzenlemesini zorunlu kıldıklarını ifade etti.

Uraloğlu, şehirlerarası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini bildirdi.

Yeni yönetmelik, yalnızca yolcu haklarını korumakla kalmıyor, aynı zamanda sektörün işleyişini de daha şeffaf hale getiriyor. Artık otobüs firmaları, bilet fiyat tarifelerini önceden Bakanlığa bildirmek zorunda olacak. Firmalar, en fazla 1 ay sonrasına kadar geçerli olacak fiyat listelerini sisteme tanımlayabilecek ve ani değişikliklerin önüne geçilmesi için gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek.

Yeni cezalar belli oldu.

Yönetmelik kapsamında kara yolu taşımacılığında kayıt dışılığın ve kuralsızlığın önüne geçmek adına adeta bir 'kırmızı çizgi' çekildi. Sektörde kurallara uymayan, kapsam dışı faaliyet gösteren işletmeler için kademeli para cezası sistemi yürürlüğe girdi. Yeni ceza sisteminin detayları ise şu şekilde:

İlk ihlal: 21 bin 333 TL idari para cezası

İkinci ihlal: 42 bin 666 TL idari para cezası

Üçüncü ihlal: 106 bin 665 TL idari para cezası

Dördüncü ihlal: 213 bin 330 TL idari para cezası

Beşinci ihlal: Yetki belgesinin tamamen iptali

Ayrıca kurye ve kargo taşımacılığı yapanlar için de yeni yükümlülükler getirildi. Kargo firmalarının kurye gönderisi taşıması halinde, kurye mevzuatına uyması zorunlu kılındı. Sektör çalışanlarının SRC kurye ve kurye faaliyet belgelerini temin etmesi için 1 Ocak 2027 tarihine kadar süre tanındı. Dijital dönüşümün bir parçası olarak tüm yetki belgesi sahiplerine Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kullanma zorunluluğu getirilirken, bu sistem de yine 1 Ocak 2027 itibarıyla tamamen devreye alınacak.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
