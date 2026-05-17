Tadıyla Hayran Bırakan Meyvenin Hasat Dönemi Başladı: Kilosu 110 TL

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 09:50

Deprem felaketinin ardından tarımsal çeşitliliği artırmak amacıyla Hatay Hassa'da 80 dönümlük alana ekilen çilekte bereketli hasat dönemi başladı. Bölgeye özgü dağ meltemiyle 'lokum' tadına kavuşan ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen Hassa çileği, kalitesine göre tarlada 80 ile 110 TL arasında alıcı buluyor.

Türkiye'nin en verimli tarım topraklarına sahip illerinden biri olan Hatay'da, havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal üretimde hareketlilik başladı.

Deprem felaketinin ardından bölgede ürün çeşitliliğini artırmayı ve ekonomiyi yeniden canlandırmayı hedefleyen çiftçiler, yöneldikleri çilek üretiminde ilk mahsulleri almaya başladı. Hassa ilçesinde toplam 80 dönümlük bir alanda gerçekleştirilen çilek üretimi, hem kalitesi hem de bu yılki verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Fiyatlar 100 Lirayı Buldu

Hassa Kaymakamı Safa Kahraman da tarlada çiftçilerle bir araya gelerek hasat coşkusuna ortak oldu ve ilk çilekleri topladı. Büyük bir bereketle başlayan sezonda, kendine has aroması ve lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakan Hassa çileği, kalitesine göre tarlada kilogramı 80 TL ile 110 TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor. Toplanan taze çilekler başta Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Bursa gibi metropoller olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırılmak üzere yola çıkıyor.

"Lokum tadında"

Hassa çileğinin lezzetini öven tüketicilerden Gökçe Zeynep Durgun, ürünün kalitesinden son derece memnun olduklarını belirterek, 'Çileğin tadı gerçekten çok güzel, adeta lokum tadında. Tarladan taze taze yiyoruz, aroması çok etkileyici' ifadelerini kullandı.

Hedef Üretimi Yeniden Büyütmek

Bölgedeki iklim avantajına dikkat çeken üretici Battal Durgun ise üretimi daha da genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Durgun, 'Hassa bölgesinde yaşanan ve 'dağ meltemi' olarak adlandırdığımız mikroklimal iklim olayı sayesinde son derece lezzetli ve yüksek aromalı çilekler yetiştiriyoruz. Şu an 80 dönümlük bir arazide aktif olarak üretimimiz sürüyor. Deprem felaketinin ardından büyük emeklerle ayağa kaldırdığımız bu sektörü, önümüzdeki dönemde daha da genişleterek çok daha büyük alanlara yaymayı amaçlıyoruz. Fiyatlara gelecek olursak, çileğin bu yılki tarladaki piyasa değeri geçen yılla paralellik gösteriyor; şu sıralar kalitesine göre 80 TL ile 110 TL arasında alıcı bulabiliyoruz' şeklinde konuştu.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
