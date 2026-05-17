Tadıyla Hayran Bırakan Meyvenin Hasat Dönemi Başladı: Kilosu 110 TL

Deprem felaketinin ardından bölgede ürün çeşitliliğini artırmayı ve ekonomiyi yeniden canlandırmayı hedefleyen çiftçiler, yöneldikleri çilek üretiminde ilk mahsulleri almaya başladı. Hassa ilçesinde toplam 80 dönümlük bir alanda gerçekleştirilen çilek üretimi, hem kalitesi hem de bu yılki verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Fiyatlar 100 Lirayı Buldu

Hassa Kaymakamı Safa Kahraman da tarlada çiftçilerle bir araya gelerek hasat coşkusuna ortak oldu ve ilk çilekleri topladı. Büyük bir bereketle başlayan sezonda, kendine has aroması ve lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakan Hassa çileği, kalitesine göre tarlada kilogramı 80 TL ile 110 TL arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor. Toplanan taze çilekler başta Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Bursa gibi metropoller olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırılmak üzere yola çıkıyor.