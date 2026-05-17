Bir Otomobil İçin 17 Boğa Derisi Kullanılıyor: Bu Araba Markası Üretiminde Her Şey Elle Yapılıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.05.2026 - 09:11

Lüks otomobil dünyasının en ikonik markalarından biri olan Rolls-Royce Motor Cars, üretim süreciyle adeta otomotiv sektöründen çok özel bir zanaat atölyesini andırıyor. Markanın İngiltere’deki Goodwood fabrikasında üretilen araçlarda yüzlerce parça elle işlenirken, tek bir otomobil için tam 17 deri kullanılıyor. Aylar süren üretim süreci ve kişiye özel detaylar ise Rolls-Royce’u sıradan lüks anlayışının çok ötesine taşıyor.

Lüks otomobil denince akla gelen ilk markalardan biri olan Rolls-Royce Motor Cars, üretim süreciyle de adeta otomotiv dünyasının haute couture tarafında yer alıyor.

İngiltere’deki Goodwood fabrikasında üretilen bir Phantom’un tamamlanması ortalama 6 ay sürerken, her detayın insan eliyle şekillendirilmesi markayı seri üretimden tamamen ayırıyor. Rakamlar ise işin boyutunu net gösteriyor: Tek bir aracın iç mekânında yüzlerce deri parçası kullanılıyor, binlerce dikiş tek tek elle atılıyor.

Bir otomobil için 17 boğa derisi kullanılıyor

Goodwood tesisinde üretilen her Rolls-Royce modeli için yoğun bir el işçiliği süreci yürütülüyor. Özellikle iç mekân kaplamalarında kullanılan deriler, kusursuz yüzey standardı nedeniyle tek tek inceleniyor. Marka, araç başına ortalama 17 boğa derisi kullanıyor. Dişi hayvan derileri ise yüzeyde oluşabilecek doğal izler nedeniyle tercih edilmiyor.

Kesim ekibi, her deriyi detaylı biçimde kontrol ediyor; sinek izi ya da küçük bir çizik bile o parçanın elenmesine neden olabiliyor. Bir aracın kabininde yaklaşık 320 farklı deri parçası yer alıyor ve bunların tamamı elle dikiliyor. Koltuklarda kullanılan dikiş hatlarında binlerce küçük delik açılıyor ve tüm aralıklar milimetrik hassasiyetle korunuyor.

Ahşap kaplama bölümünde ise süreç daha da yavaş ilerliyor. Kullanılan doğal kaplamalar haftalar boyunca kurutuluyor, ardından uzun süre cilalanıp parlatılıyor. Kısacası bant sistemi değil, resmen zanaatkârlık yürütülüyor.

“Spirit of Ecstasy” hâlâ elle parlatılıyor

Rolls-Royce’un kaputunda yer alan ikonik “Spirit of Ecstasy” figürü de hâlâ manuel olarak işleniyor. İlk kez 1911 yılında kullanılan sembol, bugün markanın tüm modellerinde yer almaya devam ediyor.

Yeni nesil elektrikli Spectre modelinde figür daha aerodinamik bir forma kavuşmuş olsa da üretim yöntemi değişmedi. Her parça çalışanlar tarafından elde zımparalanıyor ve tek tek parlatılıyor. Robot var ama son dokunuş yine insan eli. Teknoloji çağında “ustalık ölmedi” dedirten detaylardan biri tam olarak bu.

Bespoke departmanında sınır tamamen müşterinin hayal gücü

Markanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise “Bespoke” adı verilen kişiselleştirme departmanı. Burada müşterilerin özel talepleri gerçeğe dönüştürülüyor. Süreç bazen bir yılı aşabiliyor çünkü mesele sadece otomobil üretmek değil, sahibine özel bir obje yaratmak.

Koltuk başlığına evcil hayvan portresi işlenmesi, tavana gerçek gökyüzü haritasının fiber optik ışıklarla yerleştirilmesi ya da tamamen kişiye özel renk kombinasyonları hazırlanması en sık gelen talepler arasında. “Starlight Headliner” adı verilen tavan sisteminde 2 bine yakın ışık noktası kullanılabiliyor.

Fiyat tarafında da tablo şaşırtmıyor. Phantom modellerinin başlangıç fiyatı yaklaşık 460 bin dolar seviyesindeyken, Cullinan yaklaşık 350 bin dolardan başlıyor. Bespoke işlemler eklendiğinde rakamlar rahatlıkla ikiye katlanabiliyor. Türkiye’de ise markanın yıllık satış sayısı oldukça sınırlı; her yıl yaklaşık 10 ila 15 yeni Rolls-Royce trafiğe çıkıyor.

BMW sonrası büyüme hızlandı

BMW Group, Rolls-Royce Motor Cars’ı 1998 yılında bünyesine kattı. Goodwood fabrikası ise 2003 yılında açıldı. O dönemde yıllık üretim yaklaşık 300 araç seviyesindeydi.

Aradan geçen 20 yılda marka ciddi biçimde büyüdü. 2023 yılında toplam teslimat sayısı 6.032’ye ulaşarak şirket tarihinin rekoru kırıldı. Bu büyümenin arkasındaki en büyük güç ise Cullinan oldu. 2018’de tanıtılan SUV model, kısa sürede markanın en çok satan araçlarından biri hâline geldi.

Tam elektrikli Spectre modeliyle birlikte Rolls-Royce artık ultra lüks segmentte elektrik dönüşümüne de giriş yaptı. Goodwood tesisinde bugün yaklaşık 2.500 kişi çalışıyor ve çalışanların büyük bölümü “zanaatkâr” statüsünde görev yapıyor. Fabrikanın çatısında bulunan 4 binden fazla güneş paneli de üretimin bir kısmına enerji sağlıyor. Otomobil fabrikasından çok dev bir lüks atölyesi gibi çalışıyor desek abartı olmaz.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
