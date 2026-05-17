Bir Otomobil İçin 17 Boğa Derisi Kullanılıyor: Bu Araba Markası Üretiminde Her Şey Elle Yapılıyor

Rolls-Royce’un kaputunda yer alan ikonik “Spirit of Ecstasy” figürü de hâlâ manuel olarak işleniyor. İlk kez 1911 yılında kullanılan sembol, bugün markanın tüm modellerinde yer almaya devam ediyor.

Yeni nesil elektrikli Spectre modelinde figür daha aerodinamik bir forma kavuşmuş olsa da üretim yöntemi değişmedi. Her parça çalışanlar tarafından elde zımparalanıyor ve tek tek parlatılıyor. Robot var ama son dokunuş yine insan eli. Teknoloji çağında “ustalık ölmedi” dedirten detaylardan biri tam olarak bu.

Bespoke departmanında sınır tamamen müşterinin hayal gücü

Markanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise “Bespoke” adı verilen kişiselleştirme departmanı. Burada müşterilerin özel talepleri gerçeğe dönüştürülüyor. Süreç bazen bir yılı aşabiliyor çünkü mesele sadece otomobil üretmek değil, sahibine özel bir obje yaratmak.

Koltuk başlığına evcil hayvan portresi işlenmesi, tavana gerçek gökyüzü haritasının fiber optik ışıklarla yerleştirilmesi ya da tamamen kişiye özel renk kombinasyonları hazırlanması en sık gelen talepler arasında. “Starlight Headliner” adı verilen tavan sisteminde 2 bine yakın ışık noktası kullanılabiliyor.

Fiyat tarafında da tablo şaşırtmıyor. Phantom modellerinin başlangıç fiyatı yaklaşık 460 bin dolar seviyesindeyken, Cullinan yaklaşık 350 bin dolardan başlıyor. Bespoke işlemler eklendiğinde rakamlar rahatlıkla ikiye katlanabiliyor. Türkiye’de ise markanın yıllık satış sayısı oldukça sınırlı; her yıl yaklaşık 10 ila 15 yeni Rolls-Royce trafiğe çıkıyor.