Stanford Profesöründen CEO’lara Ters Köşe: “Uzaktan Çalışma Daha Verimli”

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 15:01

Uzaktan çalışma tartışması yeniden alevlendi. Stanford Üniversitesi’nden Nicholas Bloom’a göre son yıllarda ABD’de görülen verimlilik artışının arkasında yapay zekâdan çok evden çalışma modeli var. Ancak şirketler ofise dönüşü savunurken, veriler bu görüşü her zaman desteklemiyor.

Pandemiyle birlikte hayatın merkezine yerleşen uzaktan çalışma modeli, hâlâ şirketlerin en büyük tartışma başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Bir yanda çalışanlarını yeniden ofise çağıran dev şirketler, diğer yanda ise verilerin tam tersini söylediğini savunan uzmanlar var. Stanford Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Nicholas Bloom’un son açıklamaları da bu tartışmayı yeniden alevlendirdi.

ABD ekonomisinde son yıllarda dikkat çeken verimlilik artışını değerlendiren Bloom’a göre, bu yükselişin arkasındaki asıl neden yapay zekâ değil; uzaktan çalışma düzeni. Bloomberg ve Economist gibi yayınlarda sık sık görüşlerine başvurulan Bloom, çalışanların ev ortamında daha iyi odaklandığını, uzun işe gidiş geliş sürelerinden kurtulduğunu ve ofisteki dikkat dağıtıcı unsurların azalmasının üretkenliği artırdığını savunuyor.

Profesör, LinkedIn üzerinden yaptığı değerlendirmede, ABD’de verimlilik artışının yapay zekâ araçlarının yaygınlaşmasından önce başladığına dikkat çekerek “Evden çalışma genellikle verimliliği artırıyor” ifadelerini kullandı.

Ona göre uzaktan çalışma yalnızca çalışan konforunu değil, ekonomik çıktıyı da doğrudan etkiliyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verileri de son yıllarda dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Tarım dışı iş gücü verimliliği 2020’de yüzde 5,3 artarken, sonraki yıllarda dalgalı seyretse de yeniden güçlü bir toparlanma gösterdi. Özellikle 2023 sonrası görülen yükseliş, ekonomistler arasında “yeni verimlilik dönemi” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Bloom, bu ivmenin temelinde esnek çalışma modellerinin olduğunu düşünüyor. Uzaktan çalışmanın girişimcilik önündeki engelleri azalttığını, şirketlerin daha geniş bir yetenek havuzuna erişmesini sağladığını ve çalışanların zaman yönetimini iyileştirdiğini belirtiyor.

Ancak kurumsal dünyanın önemli bir bölümü aynı fikirde değil. Son dönemde Amazon, JPMorgan, Goldman Sachs, Dell ve Starbucks gibi büyük şirketler çalışanlarını yeniden ofise çağırmaya başladı. Şirket yöneticileri; yüz yüze iletişimin ekip kültürünü güçlendirdiğini, genç çalışanların deneyimli isimlerden daha hızlı öğrendiğini ve karar alma süreçlerini hızlandırdığını savunuyor.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, uzaktan çalışmanın özellikle kariyerinin başındaki çalışanlar için verimsiz olabileceğini söylerken, Skims’in kurucu ortaklarından Emma Grede ise evden çalışmayı “kariyer intiharı” olarak tanımladı.

Öte yandan bazı uzmanlar, verimlilik artışının tek başına uzaktan çalışmadan kaynaklanmadığını düşünüyor. Bulut sistemleri, dijital iş araçları ve çevrim içi iletişim teknolojilerindeki gelişimin de bu süreçte büyük pay sahibi olduğu belirtiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
