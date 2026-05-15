Stanford Profesöründen CEO’lara Ters Köşe: “Uzaktan Çalışma Daha Verimli”

Ona göre uzaktan çalışma yalnızca çalışan konforunu değil, ekonomik çıktıyı da doğrudan etkiliyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verileri de son yıllarda dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Tarım dışı iş gücü verimliliği 2020’de yüzde 5,3 artarken, sonraki yıllarda dalgalı seyretse de yeniden güçlü bir toparlanma gösterdi. Özellikle 2023 sonrası görülen yükseliş, ekonomistler arasında “yeni verimlilik dönemi” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Bloom, bu ivmenin temelinde esnek çalışma modellerinin olduğunu düşünüyor. Uzaktan çalışmanın girişimcilik önündeki engelleri azalttığını, şirketlerin daha geniş bir yetenek havuzuna erişmesini sağladığını ve çalışanların zaman yönetimini iyileştirdiğini belirtiyor.

Ancak kurumsal dünyanın önemli bir bölümü aynı fikirde değil. Son dönemde Amazon, JPMorgan, Goldman Sachs, Dell ve Starbucks gibi büyük şirketler çalışanlarını yeniden ofise çağırmaya başladı. Şirket yöneticileri; yüz yüze iletişimin ekip kültürünü güçlendirdiğini, genç çalışanların deneyimli isimlerden daha hızlı öğrendiğini ve karar alma süreçlerini hızlandırdığını savunuyor.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, uzaktan çalışmanın özellikle kariyerinin başındaki çalışanlar için verimsiz olabileceğini söylerken, Skims’in kurucu ortaklarından Emma Grede ise evden çalışmayı “kariyer intiharı” olarak tanımladı.

Öte yandan bazı uzmanlar, verimlilik artışının tek başına uzaktan çalışmadan kaynaklanmadığını düşünüyor. Bulut sistemleri, dijital iş araçları ve çevrim içi iletişim teknolojilerindeki gelişimin de bu süreçte büyük pay sahibi olduğu belirtiliyor.