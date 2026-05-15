Egoist İnsanların En Çok Kullandığı İfadeler Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 13:52

İletişim uzmanları, günlük konuşmalarda sıkça tekrar edilen bazı ifadelerin egoist eğilimlerle ilişkilendirilebildiğine dikkat çekiyor. Bu cümleler çoğu zaman farkında olunmadan kullanılsa da, ilişkilerde empatiyi zayıflatan bir dil yapısını ortaya çıkarabiliyor. Yapılan değerlendirmeler, bu tür söylemlerin özellikle çatışma anlarında daha belirgin hale geldiğini gösteriyor.

Kaynak: https://www.cnbc.com/2025/04/05/harva...
Psikoloji ve iletişim alanında yapılan gözlemler, egoist eğilim gösteren bireylerin bazı kalıplaşmış ifadeleri daha sık kullandığını ortaya koyuyor.

Bu ifadeler genellikle karşı tarafın duygu ve ihtiyaçlarını geri plana iten, sohbeti tek taraflı hale getiren bir dil yapısıyla öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu cümleler tek başına tanı koydurmaz; ancak sürekli tekrarlandığında ilişki dinamiklerinde dengesizlik yaratabilir.

İşte Egoist İnsanların En Çok Kullandığı İfadeler

  • “Ben olmasam zaten olmazdı.”

  • Kişinin kendi katkısını olduğundan daha merkezi görmesine işaret eder. Emeği sahiplenme ve diğerlerini değersizleştirme eğilimi yaratabilir.

  • “Beni kimse anlamıyor.”

  • Empati eksikliğinden çok, anlaşılmama algısını sürekli merkeze koyan bir bakış açısını yansıtır. Karşı tarafın çabasını görünmez kılabilir.

  • “Hep ben mi düşüneceğim?”

  • Sorumluluğu paylaşmaktan kaçınma ya da karşı tarafın ihtiyaçlarını geri plana itme eğilimiyle ilişkilendirilir.

  • “Sen abartıyorsun.”

  • Karşı tarafın duygusunu küçümseyerek geçersizleştirme (gaslighting’e yakın bir iletişim kalıbı) olarak değerlendirilebilir.

  • “Sorun sende.”

  • Sorumluluğu tamamen karşı tarafa yükleyerek öz-eleştiriyi devre dışı bırakır. Çatışmalarda savunmacı bir refleks oluşturur.

  • “Benim yerimde olsan aynısını yapardın.”

  • Kendi davranışını evrenselleştirerek meşrulaştırma eğilimi taşır. Alternatif bakış açılarını kapatır.

  • “Ben böyleyim, değişmem.”

  • Gelişim ve geri bildirim ihtimalini reddeden sabit bir benlik algısını ifade eder.

  • “Önemli olan benim ne hissettiğim.”

  • Empatiyi ikinci plana iterek duygusal merkezde sadece kendini konumlandırır.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
