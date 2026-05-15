article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mahalle Sakinleri Şikayetçi: 50'ye Yakın Sürücüsüz Otonom Araç Mahalle Etrafında Durmadan Turluyor

Mahalle Sakinleri Şikayetçi: 50'ye Yakın Sürücüsüz Otonom Araç Mahalle Etrafında Durmadan Turluyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 10:18

Atlanta’nın kuzeybatısındaki bir mahallede, sürücüsüz araçların beklenmedik şekilde sokaklarda sürekli dolaşması dikkat çekti. Özellikle cul-de-sac tipi çıkmaz sokakta yoğunlaşan bu hareketlilik, bölge sakinlerini tedirgin etti.

Mahalleli, araçların çoğu zaman yolcu almadan aynı güzergâhı tekrar tekrar turladığını ve bunun günlük yaşamı etkilediğini söylüyor. Yetkililerden ise henüz net bir açıklama gelmiş değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD’nin Atlanta kentinin kuzeybatısındaki bir mahallede, sürücüsüz araçların yarattığı sıra dışı trafik yoğunluğu bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

ABD’nin Atlanta kentinin kuzeybatısındaki bir mahallede, sürücüsüz araçların yarattığı sıra dışı trafik yoğunluğu bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

Waymo tarafından işletilen otonom araçların, çoğu zaman yolcu almadan çıkmaz sokakların etrafında sürekli tur attığı iddia ediliyor.

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre, özellikle sabah erken saatlerde sokakta ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bir görgü tanığı, “Dün sabah 6 ile 7 arasında yaklaşık 50 araç geçti” diyerek durumun boyutuna dikkat çekti.

Bölge halkı, bu araçların son birkaç aydır mahallede görünmeye başladığını ancak son haftalarda sayılarının belirgin şekilde arttığını belirtiyor.

Bölge halkı, bu araçların son birkaç aydır mahallede görünmeye başladığını ancak son haftalarda sayılarının belirgin şekilde arttığını belirtiyor.

Sakinler, araçların çoğu zaman herhangi bir yolcu taşımadan sokak içinde dolaştığını ve bunun hem gürültü hem de güvenlik açısından endişe yarattığını ifade ediyor.

Mahallede yaşayanlar, özellikle çocukların okul servis saatlerinde ve evcil hayvanların dışarıda olduğu anlarda bu yoğun trafiğin risk oluşturduğunu savunuyor. Bir başka sakin, “Aileler yaşıyoruz, çocuklarımız var. Bu kadar aracın dar sokaklarda sürekli dolaşması kendimizi güvende hissettirmiyor” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Sorunu dikkat çekmek için bir süreliğine sokak girişine yerleştirilen bir tabela ise beklenmedik bir sonuç doğurdu. Söz konusu engel nedeniyle bazı araçların çıkmaz sokakta manevra yapamadığı ve bir süre yön bulmakta zorlandığı bildirildi.

Sakinler, durumu hem şirkete hem de yerel yetkililere ilettiklerini ancak henüz net bir geri dönüş alamadıklarını söylüyor. Bölge halkı, otonom araçların yalnızca ana arterlerde çalışmasını, yerleşim içi dar sokaklara ise girmemesini talep ediyor.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın