Mahalle Sakinleri Şikayetçi: 50'ye Yakın Sürücüsüz Otonom Araç Mahalle Etrafında Durmadan Turluyor

Sakinler, araçların çoğu zaman herhangi bir yolcu taşımadan sokak içinde dolaştığını ve bunun hem gürültü hem de güvenlik açısından endişe yarattığını ifade ediyor.

Mahallede yaşayanlar, özellikle çocukların okul servis saatlerinde ve evcil hayvanların dışarıda olduğu anlarda bu yoğun trafiğin risk oluşturduğunu savunuyor. Bir başka sakin, “Aileler yaşıyoruz, çocuklarımız var. Bu kadar aracın dar sokaklarda sürekli dolaşması kendimizi güvende hissettirmiyor” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Sorunu dikkat çekmek için bir süreliğine sokak girişine yerleştirilen bir tabela ise beklenmedik bir sonuç doğurdu. Söz konusu engel nedeniyle bazı araçların çıkmaz sokakta manevra yapamadığı ve bir süre yön bulmakta zorlandığı bildirildi.

Sakinler, durumu hem şirkete hem de yerel yetkililere ilettiklerini ancak henüz net bir geri dönüş alamadıklarını söylüyor. Bölge halkı, otonom araçların yalnızca ana arterlerde çalışmasını, yerleşim içi dar sokaklara ise girmemesini talep ediyor.