Bambu Kuleyle Havadan İçme Suyu Üretmeyi Başardılar

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 13:43

Temiz suya erişimin giderek zorlaştığı bölgeler için geliştirilen Warka Water adlı bambu kule, havadaki nemi içme suyuna dönüştüren yenilikçi bir sistem olarak dikkat çekiyor. İtalyan mimar Arturo Vittori tarafından tasarlanan yapı, yağmur, sis ve çiyden su toplayarak elektrik ya da altyapı gerektirmeden çalışıyor. Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde alternatif bir çözüm sunmasıyla öne çıkıyor.

Kaynak: https://www.wired.com/2015/01/archite...
İtalyan mimar Arturo Vittori tarafından geliştirilen “Warka Water” adlı bambu kule, atmosferdeki nemi içme suyuna dönüştürme amacıyla tasarlanan yenilikçi bir sistem olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşabilen yapı; yağmur, sis ve çiy gibi doğal kaynaklardan su toplayarak uygun koşullarda günde 100 litreye kadar üretim yapabiliyor.

Elektrik ya da karmaşık altyapı gerektirmeyen sistem, özellikle temiz suya erişimin sınırlı olduğu bölgeler için alternatif bir çözüm olarak tasarlandı. Kule içinde yer alan özel ağ yapısı, havadaki nemi yoğunlaştırarak damlacıkların aşağıdaki depolama bölümünde birikmesini sağlıyor. Sistem, doğadaki yoğunlaşma sürecini temel alan pasif bir çalışma prensibiyle işliyor.

Projenin çıkış noktasının Etiyopya’daki su sıkıntısı yaşayan yerleşim yerleri olduğu belirtiliyor.

Vittori’nin bölge ziyaretlerinde, suya erişim için uzun mesafeler yürümek zorunda kalan kadın ve çocuklardan etkilenerek bu çalışmayı geliştirdiği aktarılıyor.

Zaman içinde Haiti, Kamerun, Hindistan, Brezilya ve Kolombiya gibi farklı ülkelerde de uygulanmaya başlanan Warka Water sisteminin, düşük maliyetiyle dikkat çektiği ifade ediliyor. Kurulum maliyetinin yaklaşık 500 ila 1000 dolar arasında değiştiği belirtilirken, uzmanlar üretim miktarının tamamen bölgedeki nem oranı ve hava koşullarına bağlı olduğuna dikkat çekiyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
