Bambu Kuleyle Havadan İçme Suyu Üretmeyi Başardılar

Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşabilen yapı; yağmur, sis ve çiy gibi doğal kaynaklardan su toplayarak uygun koşullarda günde 100 litreye kadar üretim yapabiliyor.

Elektrik ya da karmaşık altyapı gerektirmeyen sistem, özellikle temiz suya erişimin sınırlı olduğu bölgeler için alternatif bir çözüm olarak tasarlandı. Kule içinde yer alan özel ağ yapısı, havadaki nemi yoğunlaştırarak damlacıkların aşağıdaki depolama bölümünde birikmesini sağlıyor. Sistem, doğadaki yoğunlaşma sürecini temel alan pasif bir çalışma prensibiyle işliyor.