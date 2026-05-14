Google Destekli Şirketten İddialı Hedef: Yapay Zekayla Tüm Hastalıkları İyileştirecek

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 12:55

Google destekli biyoteknoloji girişimi Isomorphic Labs, yapay zeka tabanlı ilaç geliştirme çalışmalarını ölçeklendirmek için 2,1 milyar dolarlık dev bir yatırım aldı. DeepMind kökenli şirket, bu kaynakla ilaç keşif süreçlerini hızlandırmayı ve daha geniş hastalık gruplarında tedavi geliştirmeyi hedefliyor. İlk yapay zeka tasarımı ilaç adaylarının ise 2026 yılı sonunda klinik denemelere girmesi bekleniyor.

Google DeepMind kökenli biyoteknoloji şirketi Isomorphic Labs, yapay zeka destekli ilaç geliştirme çalışmalarını büyütmek için 2,1 milyar dolarlık yatırım aldı.

Şirket, geliştirdiği sistemlerle ilaç keşif sürecini hızlandırmayı ve gelecekte çok sayıda hastalığın tedavisini mümkün hale getirmeyi amaçlıyor. İlk klinik denemelerin ise 2026’nın sonunda başlaması planlanıyor.

Londra merkezli Isomorphic Labs’ın yatırım turuna Thrive Capital liderlik etti. Alphabet, GV, CapitalG, Temasek ve MGX gibi teknoloji ve yatırım dünyasının önde gelen isimleri de finansman sürecine katıldı. Şirket, yeni yatırım sonrası değerlemesini paylaşmadı.

Yapay zeka destekli ilaç geliştirme dönemi hız kazanıyor

Isomorphic Labs, aldığı yatırımı kendi geliştirdiği yapay zeka tabanlı ilaç tasarım sistemi IsoDDE’yi genişletmek için kullanacağını açıkladı. Şirkete göre bu platform, ilaç keşif süreçlerini daha hızlı, daha hassas ve daha düşük maliyetli hale getirebiliyor.

Şirket aynı zamanda yapay zeka, biyomühendislik ve klinik araştırma alanlarında yeni uzmanları ekibine katmayı hedefliyor. Geliştirilen modellerin yalnızca belirli hastalıklara değil, farklı biyolojik sistemlere uyarlanabilecek geniş kapsamlı bir altyapı sunduğu belirtiliyor.

Isomorphic Labs CEO’su Demis Hassabis, yeni yatırımın şirketin “tüm hastalıkları çözme” hedefi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Hassabis, yapay zekanın ilaç geliştirme sürecinde devrim yaratabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

AlphaFold teknolojisinin mirası büyüyor

Isomorphic Labs’ın temelinde, DeepMind tarafından geliştirilen ve bilim dünyasında büyük ses getiren AlphaFoldteknolojisi bulunuyor. Protein yapılarını yüksek doğrulukla tahmin edebilen bu sistem, bilim insanlarının hastalık mekanizmalarını daha iyi anlamasına yardımcı oluyor.

Şirketin geliştirdiği IsoDDE platformu da bu altyapının üzerine inşa edildi. Ancak şirket, sistemin yalnızca protein tahminiyle sınırlı olmadığını; aynı zamanda gerçek ilaç adaylarının belirlenmesi ve optimize edilmesi süreçlerinde de aktif rol oynadığını ifade ediyor.

Şirket Başkanı Max Jaderberg, platformun şirket içi çalışmalarda önemli eşiklere ulaştığını ve potansiyel ilaç adaylarını geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha kısa sürede belirleyebildiğini söyledi.

Isomorphic Labs daha önce ilk yapay zeka tasarımı ilaç adaylarını 2025 içinde klinik testlere taşımayı hedefliyordu.

Ancak şirketin güncellenen planına göre ilk insanlı klinik denemelerin 2026 yılının sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

Şirket bugüne kadar Novartis, Eli Lilly ve Johnson & Johnson gibi küresel ilaç devleriyle stratejik ortaklıklar kurdu. Bu iş birlikleri, yapay zekanın ilaç sektöründe artık deneysel bir teknoloji olmaktan çıkıp doğrudan üretim süreçlerine entegre edilmeye başladığını gösteriyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
