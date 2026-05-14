Google Destekli Şirketten İddialı Hedef: Yapay Zekayla Tüm Hastalıkları İyileştirecek

Isomorphic Labs, aldığı yatırımı kendi geliştirdiği yapay zeka tabanlı ilaç tasarım sistemi IsoDDE’yi genişletmek için kullanacağını açıkladı. Şirkete göre bu platform, ilaç keşif süreçlerini daha hızlı, daha hassas ve daha düşük maliyetli hale getirebiliyor.

Şirket aynı zamanda yapay zeka, biyomühendislik ve klinik araştırma alanlarında yeni uzmanları ekibine katmayı hedefliyor. Geliştirilen modellerin yalnızca belirli hastalıklara değil, farklı biyolojik sistemlere uyarlanabilecek geniş kapsamlı bir altyapı sunduğu belirtiliyor.

Isomorphic Labs CEO’su Demis Hassabis, yeni yatırımın şirketin “tüm hastalıkları çözme” hedefi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Hassabis, yapay zekanın ilaç geliştirme sürecinde devrim yaratabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

AlphaFold teknolojisinin mirası büyüyor

Isomorphic Labs’ın temelinde, DeepMind tarafından geliştirilen ve bilim dünyasında büyük ses getiren AlphaFoldteknolojisi bulunuyor. Protein yapılarını yüksek doğrulukla tahmin edebilen bu sistem, bilim insanlarının hastalık mekanizmalarını daha iyi anlamasına yardımcı oluyor.

Şirketin geliştirdiği IsoDDE platformu da bu altyapının üzerine inşa edildi. Ancak şirket, sistemin yalnızca protein tahminiyle sınırlı olmadığını; aynı zamanda gerçek ilaç adaylarının belirlenmesi ve optimize edilmesi süreçlerinde de aktif rol oynadığını ifade ediyor.

Şirket Başkanı Max Jaderberg, platformun şirket içi çalışmalarda önemli eşiklere ulaştığını ve potansiyel ilaç adaylarını geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha kısa sürede belirleyebildiğini söyledi.