Beyaz Çamaşırları “Kar Beyazı” Yapmanın Sırrı: Sadece 2 Malzeme Yetiyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.05.2026 - 09:25

Beyaz çamaşırların zamanla sararması ya da gri bir görünüme bürünmesi en sık karşılaşılan temizlik sorunlarından biri. Ancak temizlik uzmanlarının önerdiği iki malzemeli pratik yöntem, beyazları yeniden daha parlak ve canlı göstermesiyle dikkat çekiyor. Üstelik sosyal medyada hızla yayılan bu yöntem için çamaşır suyuna ihtiyaç duyulmuyor.

Beyaz çamaşırların zamanla griye dönmesi ya da sararması pek çok kişinin ortak problemi haline geliyor.

Temizlik uzmanlarının önerdiği pratik yöntemlerden biri ise yalnızca iki malzemeyle beyazların daha parlak görünmesini sağlamayı hedefliyor. Özellikle sosyal medyada yayılan bu yöntem, çamaşır suyuna alternatif arayanların dikkatini çekiyor.

Uzmanlara göre karbonat ve beyaz sirke birlikte kullanıldığında kumaşta biriken kalıntıları azaltabiliyor, mat görünümü hafifletebiliyor ve beyaz tonun daha canlı görünmesine yardımcı olabiliyor.

“Kar beyazı” yöntemi nasıl uygulanıyor?

Önerilen yöntemde beyaz çamaşırlar makineye yerleştirildikten sonra normal deterjan kullanılıyor. Ardından tamburun içine yarım su bardağı karbonat ekleniyor. Durulama bölümüne ise yaklaşık bir su bardağı beyaz sirke konuluyor.

Uzmanlar, bu uygulamanın özellikle sık yıkama nedeniyle matlaşan tişört, havlu ve çarşaflarda daha etkili sonuç verebildiğini belirtiyor.

Neden etkili olduğu düşünülüyor?

Karbonatın kumaş yüzeyindeki kir tabakasını çözmeye yardımcı olduğu, beyaz sirkenin ise sert suyun bıraktığı mineral kalıntılarını azaltabildiği ifade ediliyor. Bu sayede kumaşın doğal beyaz görünümü daha belirgin hale gelebiliyor.

Ayrıca beyaz sirkenin kötü kokuları azaltabildiği ve doğal yumuşatıcı etkisi gösterebildiği de belirtiliyor.

Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Temizlik uzmanları, farklı kimyasalları bilinçsiz şekilde karıştırmamak gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle sirke ile bazı güçlü kimyasal ürünlerin aynı anda kullanılmasının kumaşa zarar verebileceği veya tahriş edici etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor.

Bir diğer öneri ise beyaz çamaşırları mümkün olduğunca güneşte kurutmak. Güneş ışığının doğal şekilde daha parlak bir görünüm sağlayabildiği belirtiliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
