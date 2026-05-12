Sorunun Sorulduğu Anda Başlıyor: Horary Astroloji Nedir, Gerçekten Nasıl Çalışır?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 19:12

Horary astroloji, sorunun sorulduğu anın gökyüzü haritasına bakılarak yanıt aranan geleneksel bir astroloji yöntemidir. Doğum bilgisine ihtiyaç duyulmaz; yalnızca sorunun dile getirildiği an esas alınır. Bu yaklaşım, özellikle net ve spesifik sorulara sembolik yanıtlar üretmesiyle bilinir.

Gelin, bu gizemin perde arkasına hep birlikte bakalım...

Horary astroloji, belirli bir soruya yanıt bulmak için kullanılan geleneksel astroloji yöntemlerinden biri olarak biliniyor.

Sistemin temelinde, sorunun dile getirildiği anın “doğum anı” kabul edilmesi yatıyor. Astrolog, o saniyeye ait gökyüzü haritasını çıkararak sorunun sonucunu yorumlamaya çalışıyor.

Bu yöntemde soru sahibi genellikle birinci evle temsil edilirken, sorunun konusu farklı evlerle ilişkilendiriliyor. Örneğin ilişkiler için 7. ev, kariyer için 10. ev, kayıp eşyalar içinse 2. ev inceleniyor. Gezegenlerin açıları, retro hareketleri ve Ay’ın sonraki temasları yorumun merkezinde yer alıyor.

Temelleri antik döneme kadar uzanıyor

Horary astrolojinin kökeni antik döneme kadar gidiyor. Dorotheus of Sidon ve Batlamyus gibi isimlerin metinlerinde bu yöntemin ilk örneklerine rastlanıyor. Orta Çağ’da Arap astrologlar Sahl ibn Bishr ve Ebu Maşar da horary üzerine kapsamlı çalışmalar hazırladı.

Ancak yöntemin en önemli dönüm noktası, 1647’de astrolog William Lilly tarafından yayımlanan Christian Astrologykitabı oldu. Lilly, kayıp hayvanlardan çalınan eşyalara kadar pek çok gerçek vakayı horary haritalarıyla yorumladı. Bugün bile kitap, geleneksel astrolojiyle ilgilenenler için temel kaynaklardan biri kabul ediliyor.

20. yüzyılda yeniden popülerleşti

Aydınlanma döneminden sonra astroloji akademik çevrelerden uzaklaşınca horary de uzun süre geri planda kaldı. 1980’lerde ise İngiliz astrolog Olivia Barclay yöntemi yeniden gündeme taşıdı.

Barclay, William Lilly’nin çalışmalarını modern döneme uyarlayarak eğitim programları oluşturdu. Onun öğrencileri arasında geleneksel astrolojinin tanınan isimlerinden John Frawley ve Lee Lehman da yer aldı.

Her soru horary için uygun sayılmıyor

Horary astrologlarına göre bu yöntemin işe yaraması için sorunun net ve gerçek bir kaygıdan doğmuş olması gerekiyor. “Hayatım nasıl olacak?” gibi geniş sorular yerine daha spesifik sorular tercih ediliyor.

En sık verilen örnekler arasında şunlar bulunuyor:

  • “Kaybettiğim anahtar nerede?”

  • “Bu işe kabul edilecek miyim?”

  • “Kayıp kedim geri dönecek mi?”

  • “Bu ev satılacak mı?”

Geleneksel kurallara göre aynı sorunun tekrar tekrar farklı astrologlara sorulması da “haritayı bozduğu” düşünülen durumlar arasında yer alıyor.

“Radikal olmayan harita” ne anlama geliyor?

Horary astrolojide bazı haritaların yorum için uygun olmadığı kabul ediliyor. Özellikle yükselen burcun çok erken ya da çok geç derecelerde olması gibi durumlar, astrologlar tarafından “radikal olmayan harita” olarak adlandırılıyor.

Bu tür göstergelerin, sorunun henüz tam olgunlaşmadığı ya da cevabın net olmadığı anlamına geldiğine inanılıyor. Bu nedenle bazı astrologlar böyle haritaları yorumlamayı reddedebiliyor.

Bugün hâlâ uygulanıyor

Dijital çağda bile horary astroloji tamamen kaybolmuş değil. Günümüzde birçok astrolog, e-posta veya mesaj yoluyla gelen soruları okuduğu anın haritasını çıkararak yorum yapmaya devam ediyor.

Özellikle geleneksel astrolojiye ilgi duyan çevrelerde, horary hâlâ “en teknik ve en somut astroloji dallarından biri” olarak görülüyor. Kimileri bunu sembolik bir danışmanlık yöntemi olarak değerlendirirken, kimileri ise tamamen tesadüf olarak görüyor. Tartışma sürüyor ama yöntem, yüzyıllardır merak uyandırmayı bırakmıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
