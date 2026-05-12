Sorunun Sorulduğu Anda Başlıyor: Horary Astroloji Nedir, Gerçekten Nasıl Çalışır?

Horary astrolojide bazı haritaların yorum için uygun olmadığı kabul ediliyor. Özellikle yükselen burcun çok erken ya da çok geç derecelerde olması gibi durumlar, astrologlar tarafından “radikal olmayan harita” olarak adlandırılıyor.

Bu tür göstergelerin, sorunun henüz tam olgunlaşmadığı ya da cevabın net olmadığı anlamına geldiğine inanılıyor. Bu nedenle bazı astrologlar böyle haritaları yorumlamayı reddedebiliyor.

Bugün hâlâ uygulanıyor

Dijital çağda bile horary astroloji tamamen kaybolmuş değil. Günümüzde birçok astrolog, e-posta veya mesaj yoluyla gelen soruları okuduğu anın haritasını çıkararak yorum yapmaya devam ediyor.

Özellikle geleneksel astrolojiye ilgi duyan çevrelerde, horary hâlâ “en teknik ve en somut astroloji dallarından biri” olarak görülüyor. Kimileri bunu sembolik bir danışmanlık yöntemi olarak değerlendirirken, kimileri ise tamamen tesadüf olarak görüyor. Tartışma sürüyor ama yöntem, yüzyıllardır merak uyandırmayı bırakmıyor.