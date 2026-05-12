Bir Arabanın Üretimi 17,5 Saatte Tamamlanıyor: 30 Bin Parça Birleştiriliyor

Ancak modern bir aracın ortaya çıkması için binlerce parçanın milimetrik hassasiyetle bir araya gelmesi gerekiyor. Üstelik iş sadece montajla da bitmiyor; boyahane, kalite kontrol ve test süreçleri üretimin en kritik aşamalarını oluşturuyor.

Bugün fabrikadan çıkan sıradan bir otomobil bile yaklaşık 30 bin parçadan oluşuyor. Bu nedenle bir aracın bant üzerindeki yolculuğu sanıldığından çok daha karmaşık ilerliyor.

Otomotiv endüstrisindeki üretim verilerine göre günümüzde üretilen standart bir otomobilde vida, klips ve elektronik bileşenler dahil yaklaşık 30 bin farklı parça bulunuyor. Bu parçaların montajı üretim bandında ortalama 17 ila 25 saat sürüyor. Ancak presleme, kaynak, boya, montaj ve son test aşamaları birlikte düşünüldüğünde toplam üretim süresi 3 ila 5 günü bulabiliyor.

1913 yılında Henry Ford’un Highland Park tesisinde bir Model T yaklaşık 12,5 saatte tamamlanıyordu. Fakat o dönemki araçlarla bugünkü modeller arasında ciddi bir teknoloji farkı var. Günümüzde güvenlik sistemleri, sensörler, elektronik donanımlar ve kalite kontrol süreçleri üretim zincirini çok daha karmaşık hale getiriyor.