Zeki İnsanların En Garip Özelliği Açıklandı

Yüksek zekâ seviyesine sahip kişilerin düşünsel üretime, analiz yapmaya ve zihinsel süreçlere daha fazla enerji harcadığı belirtiliyor. Bu nedenle yalnız geçirilen zaman, birçok kişi için sıkıcılık anlamına gelirken, zeki bireylerde zihinsel yenilenme alanına dönüşebiliyor.

Araştırmalarda dikkat çeken bir diğer detay ise çevresel uyaran hassasiyeti oldu. Gürültülü ortamlar, yoğun iletişim trafiği ve kalabalık sosyal çevrelerin yüksek zekâlı bireylerde daha hızlı zihinsel yorgunluk oluşturabildiği ifade ediliyor. Bilim insanları, bu nedenle birçok zeki insanın geniş sosyal çevreler yerine daha küçük ve anlamlı ilişkileri tercih ettiğini söylüyor.

Öte yandan uzmanlar, yalnız kalmayı sevmenin tek başına yüksek zekâ göstergesi olmadığının altını çiziyor. Araştırmalar yalnızca yüksek bilişsel kapasite ile bağımsızlık ihtiyacı arasında belirli bir bağlantı olabileceğine işaret ediyor.