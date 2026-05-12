Zeki İnsanların En Garip Özelliği Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 17:51

Zekâ çoğu zaman başarı, güçlü hafıza ve hızlı düşünme becerisiyle ilişkilendiriliyor. Ancak bilimsel araştırmalar, yüksek zekâ seviyesine sahip kişilerin sosyal yaşam konusunda çoğu insandan farklı davrandığını gösteriyor. Uzmanlara göre zeki bireylerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, zaman zaman yalnız kalmayı tercih etmeleri olabilir.

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
Zekâ denildiğinde akla genellikle güçlü hafıza, hızlı düşünme ya da problem çözme becerisi geliyor.

Ancak bilim insanlarına göre yüksek zekâ seviyesine sahip bireylerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, sanılanın aksine sosyal hayattan zaman zaman uzaklaşma eğilimi göstermeleri olabilir.

London School of Economics ile Singapore Management University tarafından yürütülen bir araştırma, yüksek IQ seviyesine sahip kişilerin yoğun sosyal etkileşimden diğer insanlara kıyasla daha hızlı yorulabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre çoğu insan için arkadaş çevresi mutluluğu artırırken, yüksek bilişsel kapasiteye sahip bireylerde bunun tam tersi etkiler görülebiliyor.

Uzmanlar bu durumu, beynin çalışma biçimiyle ilişkilendiriyor.

Yüksek zekâ seviyesine sahip kişilerin düşünsel üretime, analiz yapmaya ve zihinsel süreçlere daha fazla enerji harcadığı belirtiliyor. Bu nedenle yalnız geçirilen zaman, birçok kişi için sıkıcılık anlamına gelirken, zeki bireylerde zihinsel yenilenme alanına dönüşebiliyor.

Araştırmalarda dikkat çeken bir diğer detay ise çevresel uyaran hassasiyeti oldu. Gürültülü ortamlar, yoğun iletişim trafiği ve kalabalık sosyal çevrelerin yüksek zekâlı bireylerde daha hızlı zihinsel yorgunluk oluşturabildiği ifade ediliyor. Bilim insanları, bu nedenle birçok zeki insanın geniş sosyal çevreler yerine daha küçük ve anlamlı ilişkileri tercih ettiğini söylüyor.

Öte yandan uzmanlar, yalnız kalmayı sevmenin tek başına yüksek zekâ göstergesi olmadığının altını çiziyor. Araştırmalar yalnızca yüksek bilişsel kapasite ile bağımsızlık ihtiyacı arasında belirli bir bağlantı olabileceğine işaret ediyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
