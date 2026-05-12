article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İnsan Vücudunun Uyum Sağlayamadığı Çalışma Düzeni Açıklandı

İnsan Vücudunun Uyum Sağlayamadığı Çalışma Düzeni Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 13:54

Modern çalışma hayatının vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen vardiyalı sistemin, insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği belirtiliyor. İngiliz doktor Amir Khan, özellikle gece ve gündüz arasında sürekli değişen çalışma saatlerinin vücudun doğal ritmini bozduğunu söyledi. Uzmanlara göre insan bedeni, bu düzensiz tempoya biyolojik olarak tam uyum sağlayamıyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiliz doktor Amir Khan, vardiyalı çalışma sisteminin insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini söyledi.

İngiliz doktor Amir Khan, vardiyalı çalışma sisteminin insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini söyledi.

Özellikle gece ve gündüz arasında sürekli değişen çalışma düzeninin, vücudun doğal ritmini bozduğunu belirten Khan, “İnsan bedeni vardiyalı çalışmaya göre evrimleşmedi” ifadelerini kullandı.

Televizyon programlarıyla da tanınan Amir Khan, katıldığı “No Appointment Necessary” podcastinde modern çalışma düzenine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Khan’a göre insan bedeni, bir hafta gece çalışıp sonraki hafta gündüz mesaisine geçilecek şekilde tasarlanmadı.

Doktor Amir Khan, vardiyalı sistemin özellikle uyku düzeni üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirterek, “Vücudunuz sürekli değişen çalışma saatlerine uyum sağlamak için yaratılmadı. Gece boyunca ayakta kalıp ardından gündüz düzenine dönmek oldukça zor” dedi. Acil serviste çalıştığı dönemde kendisinin de vardiyalı sistem nedeniyle uyku problemi yaşadığını anlattı.

Khan, kesin bir çözüm olmadığını ancak mümkün olduğunca düzenli bir çalışma ritmi oluşturmanın önemli olduğunu söyledi. Özellikle sürekli değişen vardiyalar yerine belirli bir süre aynı saatlerde çalışmanın, bedenin biyolojik ritmini korumaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

Vardiyalı çalışma neden riskli?

Vardiyalı çalışma neden riskli?

Doktorun açıklamaları, ABD merkezli UCLA Health tarafından paylaşılan bilgilerle de destekleniyor. Kuruma göre vardiyalı çalışma, vücudun 24 saatlik biyolojik döngüsü olan sirkadiyen ritmi bozuyor. Bu ritim; uyku düzeninden hormon salgısına, metabolizmadan ruh haline kadar birçok sistemi etkiliyor.

Özellikle gece vardiyalarında çalışan kişilerde uzun vadede bazı sağlık sorunlarının görülme riskinin arttığı belirtiliyor. Bunlar arasında:

  • Kalp ve damar hastalıkları

  • Obezite ve tip 2 diyabet gibi metabolik rahatsızlıklar

  • Sindirim sistemi problemleri

  • Ruh sağlığı bozuklukları

  • Bazı kanser türleri

yer alıyor.

Araştırmalara göre gece vardiyasında çalışan kişilerin, vardiya kaynaklı uyku bozuklukları yaşama ihtimali gündüz çalışanlara kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla.

Uzmanların önerileri

Uzmanların önerileri

UCLA Health uzmanları, vardiyalı çalışanların bazı alışkanlıklarla sağlık risklerini azaltabileceğini belirtiyor. Öneriler arasında şunlar bulunuyor:

  • Mümkün olduğunca düzenli uyku saatleri oluşturmak

  • Gece yarısı ile sabah 06.00 arasında yemek yememeye çalışmak

  • İşlenmiş gıdalar yerine daha dengeli ve doğal beslenmek

  • Aile ve sosyal yaşam için düzenli zaman ayırmak

  • Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanmak

Uzmanlara göre vardiyalı çalışma günümüz iş hayatında yaygın olsa da, insan biyolojisi hala doğal gündüz-gece döngüsüne göre çalışıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın