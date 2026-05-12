İnsan Vücudunun Uyum Sağlayamadığı Çalışma Düzeni Açıklandı

Doktorun açıklamaları, ABD merkezli UCLA Health tarafından paylaşılan bilgilerle de destekleniyor. Kuruma göre vardiyalı çalışma, vücudun 24 saatlik biyolojik döngüsü olan sirkadiyen ritmi bozuyor. Bu ritim; uyku düzeninden hormon salgısına, metabolizmadan ruh haline kadar birçok sistemi etkiliyor.

Özellikle gece vardiyalarında çalışan kişilerde uzun vadede bazı sağlık sorunlarının görülme riskinin arttığı belirtiliyor. Bunlar arasında:

Kalp ve damar hastalıkları

Obezite ve tip 2 diyabet gibi metabolik rahatsızlıklar

Sindirim sistemi problemleri

Ruh sağlığı bozuklukları

Bazı kanser türleri

yer alıyor.

Araştırmalara göre gece vardiyasında çalışan kişilerin, vardiya kaynaklı uyku bozuklukları yaşama ihtimali gündüz çalışanlara kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla.