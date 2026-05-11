Duş mu Küvet mi Daha Hijyenik? Bilim Tartışmaya Noktayı Koydu

Uzman açıklamasına göre küvette su sabit kaldığı için, cilt yüzeyindeki bakteriler suyun içinde dolaşmaya devam ediyor ve vücudun farklı bölgelerine tekrar temas edebiliyor. Bu nedenle küvet, hijyen açısından “rahatlatıcı ama sınırlı etkili” bir yöntem olarak görülüyor.

Duş neden daha hijyenik kabul ediliyor?

Duşun temel avantajı, sürekli akan su sayesinde kir, ter ve mikroorganizmaların vücuttan uzaklaştırılması. Bu akış, cilt üzerinde mekanik bir temizleme etkisi yaratıyor ve hijyen açısından daha etkili kabul ediliyor.

Uzmanlar özellikle sabah duşunun, gece boyunca biriken ter ve bakterilerin temizlenmesi açısından daha faydalı olduğunu vurguluyor.

Küresel eğilim: Duş açık ara önde

World Population Review verilerine göre ABD’de insanların yaklaşık %90’ı duş almayı tercih ederken, küvet kullanımı daha düşük oranlarda kalıyor. Bu fark, yaşam tarzı ve alışkanlıklarla doğrudan ilişkili.