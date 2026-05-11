Duş mu Küvet mi Daha Hijyenik? Bilim Tartışmaya Noktayı Koydu

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 00:25

Duş ve küvet tercihi yıllardır “hangisi daha temiz?” sorusuyla tartışma konusu oluyor. Mikrobiyoloji alanındaki yeni değerlendirmeler, iki yöntem arasındaki hijyen farkını daha net ortaya koyuyor. Uzmanlara göre cevap, sadece alışkanlık değil suyun davranışıyla da ilgili.

Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/ba...
Bilim insanları, yıllardır süren “duş mu daha temiz, küvet mi?” tartışmasına yeni bir açıklama getirdi.

Uzmanlara göre iki yöntem de kişisel temizlik hissi verse de, hijyen açısından belirgin bir fark var.

University of Leicester bünyesinde görev yapan klinik mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, küvetin en büyük dezavantajının suyun sabit kalması olduğunu belirtiyor. Freestone’a göre, su değişmediği için ciltteki mikroorganizmalar sadece yer değiştiriyor, tamamen ortamdan uzaklaşmıyor.

“Küvet, mikropları yok etmiyor; yeniden dağıtıyor”

Uzman açıklamasına göre küvette su sabit kaldığı için, cilt yüzeyindeki bakteriler suyun içinde dolaşmaya devam ediyor ve vücudun farklı bölgelerine tekrar temas edebiliyor. Bu nedenle küvet, hijyen açısından “rahatlatıcı ama sınırlı etkili” bir yöntem olarak görülüyor.

Duş neden daha hijyenik kabul ediliyor?

Duşun temel avantajı, sürekli akan su sayesinde kir, ter ve mikroorganizmaların vücuttan uzaklaştırılması. Bu akış, cilt üzerinde mekanik bir temizleme etkisi yaratıyor ve hijyen açısından daha etkili kabul ediliyor.

Uzmanlar özellikle sabah duşunun, gece boyunca biriken ter ve bakterilerin temizlenmesi açısından daha faydalı olduğunu vurguluyor.

Küresel eğilim: Duş açık ara önde

World Population Review verilerine göre ABD’de insanların yaklaşık %90’ı duş almayı tercih ederken, küvet kullanımı daha düşük oranlarda kalıyor. Bu fark, yaşam tarzı ve alışkanlıklarla doğrudan ilişkili.

Türkiye özelinde durum nasıl?

Türkiye’de günlük yaşamda duş açık ara en yaygın hijyen yöntemi. Apartman yaşamı, hızlı tempo ve pratiklik ihtiyacı duşu standart hale getirmiş durumda.

Buna karşılık küvet kullanımı Türkiye’de daha çok “temizlikten ziyade rahatlama” amacı taşıyor. Küvet dolusu sıcak su, genellikle stres atma, gevşeme ve dinlenme ritüeli olarak görülüyor.

Daha kültürel düzeyde ise Türk hamam kültürü önemli bir yer tutuyor. Bu gelenek, sadece temizlik değil; arınma, rahatlama ve sosyalleşme deneyimini de kapsıyor.

Sonuç olarak Türkiye’de günlük hijyen rutini duş üzerine kurulu olsa da, küvet ve hamam kültürü “rahatlama + deneyim” tarafında yaşamaya devam ediyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
