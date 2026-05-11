Zeki İnsanların En Çok Sevdiği Mevsim Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 23:56

Bazı araştırmalar, mevsimlerin yalnızca ruh hâlini değil, düşünme biçimini ve zihinsel odaklanmayı da etkileyebildiğini ortaya koyuyor. Özellikle zeki bireylerin belirli dönemlerde daha üretken ve daha içe dönük bir zihinsel modda oldukları gözlemleniyor. Peki bu eğilim en çok hangi mevsimde kendini gösteriyor?

Hiç düşündünüz mü; neden bazı insanlar kışın soğuğunda derin düşüncelere dalmayı tercih ederken, bazıları sonbaharın melankolisinde en yaratıcı fikirlerini yakaladığını söylüyor?

Mevsimlerin ruh hali ve bilişsel performans üzerindeki etkisi, son yıllarda psikoloji ve nörobilim araştırmalarında daha sık ele alınan bir konu haline geldi. Uzmanlara göre bu durum yalnızca kişisel tercihlerle değil, beynin mevsimsel koşullara verdiği tepkilerle de ilişkili olabilir.

Peki insanlar hangi mevsimde daha 'zeki' oluyorlar?

Sonbahar: “Zihinsel toparlanma ve üretkenlik dönemi”

Araştırmalar, sonbahar aylarında bireylerin planlama, analiz ve problem çözme gibi bilişsel süreçlere daha fazla yöneldiğini gösteriyor. Gün ışığındaki azalma ve yazın dağınık temposunun yerini daha düzenli bir rutine bırakması, zihinsel odaklanmayı artırabiliyor. Bu nedenle birçok kişi sonbaharı yeni başlangıçlar ve yoğun zihinsel üretim için daha uygun bir dönem olarak değerlendiriyor.

Kış: “İçe dönüş ve derin odaklanma”

Kış aylarında sosyal aktivitelerin azalması ve çevresel uyaranların düşmesi, dikkat dağınıklığını azaltarak daha uzun süreli odaklanmayı mümkün kılabiliyor. Psikoloji literatüründe bu durum, bireylerin daha içe dönük düşünme süreçlerine yönelmesi ve karmaşık zihinsel görevlerde derinleşmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu dönem, bazı araştırmacılar tarafından “bilişsel yoğunlaşma evresi” olarak da tanımlanıyor.

Yaz: “Dışa dönüklük ve bilgi toplama süreci”

Yaz aylarında artan sosyal etkileşim ve hareketlilik, beynin daha çok dış uyaranlara yönelmesine neden oluyor. Bu durum, yaratıcı fikir üretiminden ziyade gözlem yapma, deneyim toplama ve sosyal öğrenme süreçlerini öne çıkarabiliyor. Bazı bilimsel değerlendirmelere göre yaz, zihinsel üretimden çok “veri biriktirme” dönemine karşılık geliyor.

Yani anlayacağınız, zeki insanlar genellikle kış aylarında verimli olurken sonbaharda da kısmen kendilerini gösterebiliyorlar.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
