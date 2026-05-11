article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Hız Saatte 16 Kilometre, Menzil 40 Kilometre: Tarihin İlk Benzinli Otomobili

Hız Saatte 16 Kilometre, Menzil 40 Kilometre: Tarihin İlk Benzinli Otomobili

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 22:48

Bugün saatte 300 kilometreyi aşan süper otomobiller konuşulsa da otomotiv tarihinin başlangıcı oldukça mütevazıydı. Dünyanın ilk benzinli otomobili yalnızca 16 kilometre hız yapabiliyor, tek depo yakıtla yaklaşık 40 kilometre yol gidebiliyordu. Ancak bu üç tekerlekli araç, modern otomotiv çağını başlatan en büyük icatlardan biri olarak tarihe geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün milyonlarca aracın doldurduğu yolların başlangıcı, aslında oldukça mütevazı bir icada dayanıyor.

Bugün milyonlarca aracın doldurduğu yolların başlangıcı, aslında oldukça mütevazı bir icada dayanıyor.

Dünyanın ilk benzinli otomobili kabul edilen Patent-Motorwagen, 1886 yılında Almanya’da trafiğe çıktı. Üç tekerlekli yapısı, düşük hızı ve sınırlı menziline rağmen bu araç, otomotiv tarihini tamamen değiştiren bir dönüm noktası oldu.

Dünyanın ilk otomobili: Benz Patent-Motorwagen

Dünyanın ilk otomobili: Benz Patent-Motorwagen

Otomotiv tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Karl Benz, 29 Ocak 1886 tarihinde Almanya’nın Mannheim kentinde DRP-37435 numaralı patentini aldı. Bu patent, tarihte resmi olarak kayda geçen ilk benzinli otomobilin belgesi olarak kabul ediliyor.

“Patent-Motorwagen” adı verilen araç üç tekerlekliydi ve tek silindirli bir motora sahipti. Yaklaşık 0.75 beygir gücünde çalışan otomobilin maksimum hızı ise saatte yalnızca 16 kilometreydi. Buna rağmen dönem için devrim niteliğinde görülüyordu. Aracın orijinal modeli bugün hâlâ Mannheim’daki Mercedes-Benz Museum arşivlerinde korunan en önemli otomobil miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

40 kilometrelik menzil bile büyük olaydı

Patent-Motorwagen’ın motor hacmi 954 cc’ydi ve yaklaşık 250 devirle çalışıyordu. Araçta 4.5 litrelik bir yakıt deposu bulunuyordu. Bu depo, yaklaşık 40 kilometrelik bir sürüş menzili sağlıyordu.

İlginç detaylardan biri ise otomobilin dört yerine üç tekerlekli olmasıydı. Karl Benz, dönemin direksiyon sistemlerinin dört tekerlekli bir şasiyi güvenli şekilde kontrol etmek için yeterli olmadığını düşünüyordu. Bu nedenle daha dengeli bulduğu üç tekerlekli sistemi tercih etti.

Aracın şasisi çelik borulardan üretilmişti. Tekerlekleri ise bugünkü otomobil lastiklerinden çok bisiklet jantlarını andırıyordu. Yakıt olarak kullanılan “ligroin” isimli madde ise o dönemde benzin istasyonlarında değil, eczanelerde satılıyordu. Çünkü henüz modern akaryakıt sistemi diye bir şey yoktu.

1888 yılında Karl Benz’in eşi Bertha Benz, otomobil tarihine geçen cesur bir yolculuğa çıktı.

1888 yılında Karl Benz’in eşi Bertha Benz, otomobil tarihine geçen cesur bir yolculuğa çıktı.

Bertha Benz, eşine haber vermeden iki oğlunu yanına aldı ve Patent-Motorwagen Model III ile Mannheim’dan Pforzheim’a doğru yola çıktı.

Yaklaşık 106 kilometrelik bu rota, tarihin ilk uzun mesafeli otomobil yolculuğu olarak kabul ediliyor.

Üstelik yolculuk sırasında birçok teknik sorun da yaşandı. Bertha Benz, tıkanan yakıt hattını şapka iğnesiyle açtı. Aşınan fren sistemini bir kunduracıda deri kaplatarak tamir ettirdi. Böylece tarihteki ilk fren balatası onarımı da gerçekleşmiş oldu.

Yakıt bittiğinde ise Wiesloch’taki bir eczaneden ligroin satın aldı. Bu nedenle söz konusu eczane bugün “dünyanın ilk akaryakıt istasyonu” olarak anılıyor.

Bu yolculuk yalnızca aile gezisi değildi. Bertha Benz, otomobilin uzun mesafelerde kullanılabileceğini kanıtlayarak Karl Benz’in icadının tanınmasını sağladı. Günümüzde Almanya’daki “Bertha Benz Memorial Route” isimli turistik rota da bu tarihi yolculuğu takip ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın