Hız Saatte 16 Kilometre, Menzil 40 Kilometre: Tarihin İlk Benzinli Otomobili

Otomotiv tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Karl Benz, 29 Ocak 1886 tarihinde Almanya’nın Mannheim kentinde DRP-37435 numaralı patentini aldı. Bu patent, tarihte resmi olarak kayda geçen ilk benzinli otomobilin belgesi olarak kabul ediliyor.

“Patent-Motorwagen” adı verilen araç üç tekerlekliydi ve tek silindirli bir motora sahipti. Yaklaşık 0.75 beygir gücünde çalışan otomobilin maksimum hızı ise saatte yalnızca 16 kilometreydi. Buna rağmen dönem için devrim niteliğinde görülüyordu. Aracın orijinal modeli bugün hâlâ Mannheim’daki Mercedes-Benz Museum arşivlerinde korunan en önemli otomobil miraslarından biri olarak kabul ediliyor.

40 kilometrelik menzil bile büyük olaydı

Patent-Motorwagen’ın motor hacmi 954 cc’ydi ve yaklaşık 250 devirle çalışıyordu. Araçta 4.5 litrelik bir yakıt deposu bulunuyordu. Bu depo, yaklaşık 40 kilometrelik bir sürüş menzili sağlıyordu.

İlginç detaylardan biri ise otomobilin dört yerine üç tekerlekli olmasıydı. Karl Benz, dönemin direksiyon sistemlerinin dört tekerlekli bir şasiyi güvenli şekilde kontrol etmek için yeterli olmadığını düşünüyordu. Bu nedenle daha dengeli bulduğu üç tekerlekli sistemi tercih etti.

Aracın şasisi çelik borulardan üretilmişti. Tekerlekleri ise bugünkü otomobil lastiklerinden çok bisiklet jantlarını andırıyordu. Yakıt olarak kullanılan “ligroin” isimli madde ise o dönemde benzin istasyonlarında değil, eczanelerde satılıyordu. Çünkü henüz modern akaryakıt sistemi diye bir şey yoktu.