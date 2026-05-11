Avrupa'da Rekor Kırıyor: Dünyanın En Uzun 3. Yaya Asma Köprüsü

Avrupa’nın en uzun yaya asma köprüsü ise Çekya’da bulunuyor. Dolni Morava bölgesindeki Sky Bridge 721, adından da anlaşılacağı üzere 721 metre uzunluğunda. Yaklaşık 95 metre yükseklikte yer alan köprü, iki dağ sırtını birbirine bağlıyor ve açıldığı dönemde dünya rekorunu elinde bulundurmuştu.

Bu rekor uzun süre korunamadı. 2024 yılında Macaristan’da açılan Zemplen723 – Ulusal Birlik Köprüsü, 723 metrelik uzunluğuyla yeni lider oldu. Slovakya sınırına yakın Satoraljaujhely bölgesinde yer alan köprü, 82 metre yüksekliği ve cam zeminli orta bölümüyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 500 tonluk çelik yapı, 24 kilometreyi aşan kablo sistemiyle taşınıyor.

Asya hâlâ güçlü rakip

Asya’da ise özellikle Nepal ve Çin, bu alandaki iddiasını sürdürüyor. Himalayalar’daki Baglung Parbat Yaya Köprüsü yaklaşık 567 metre uzunluğa sahip ve bölgedeki ulaşım açısından kritik rol üstleniyor.

Çin’in Zhangjiajie bölgesindeki cam tabanlı köprü ise uzunluktan çok deneyim odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Vadi üzerine kurulu bu yapı, ziyaretçilerine hem görsel hem fiziksel olarak yoğun bir yükseklik hissi sunuyor.