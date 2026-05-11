Avrupa'da Rekor Kırıyor: Dünyanın En Uzun 3. Yaya Asma Köprüsü

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 21:04

Yüksek vadiler ve dağlık alanlar üzerine kurulan yaya asma köprüleri, son yıllarda sadece mühendislik başarısı değil aynı zamanda önemli bir turizm unsuru haline geldi. Özellikle Avrupa’da inşa edilen yeni yapılar, uzunlukları ve tasarımlarıyla küresel ölçekte dikkat çekiyor. Rekor seviyedeki bu köprüler, ziyaretçilere hem doğayla iç içe hem de sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Yüksek vadilerin üzerinde uzanan yaya asma köprüleri, son yıllarda sadece bir ulaşım unsuru değil, aynı zamanda adrenalin ve doğa turizminin en dikkat çeken deneyimlerinden biri haline geldi.

Uzun süre bu alandaki rekorların Asya’da yoğunlaştığı düşünülse de, tablo giderek değişiyor. Avrupa, özellikle Almanya, Çekya ve Macaristan hattında dikkat çeken projelerle zirve yarışına ortak olmuş durumda.

Almanya’da üç büyük yapı öne çıkıyor

Almanya’nın Hessen eyaletindeki Skywalk Willingen, 2023 yılında hizmete açıldı ve yaklaşık 665 metrelik uzunluğuyla ülkenin en uzun yaya asma köprüsü unvanını taşıyor. Stryck Vadisi üzerinde yaklaşık 100 metre yüksekte konumlanan yapı, dar ve kafes tabanlı tasarımıyla geçiş sırasında belirgin bir salınım hissi yaratıyor.

Ülkenin ikinci büyük yapısı olan Highwalk Rotenburg an der Fulda, 617 metre uzunluğuyla Kottenbach Vadisi’ni aşıyor. Daha alçak bir yükseklikte (yaklaşık 58–60 metre) konumlanan köprü, geniş manzara açısıyla öne çıkıyor.

Harz Dağları’ndaki Titan RT ise 483 metrelik uzunluğuyla üçüncü sırada yer alıyor. Rappbode Vadisi’ni geçen yapı, açıldığı dönemde dünyanın en uzun serbest açıklıklı yaya asma köprülerinden biri olarak dikkat çekmişti.

Avrupa’da rekorlar birbirini geçiyor

Avrupa’nın en uzun yaya asma köprüsü ise Çekya’da bulunuyor. Dolni Morava bölgesindeki Sky Bridge 721, adından da anlaşılacağı üzere 721 metre uzunluğunda. Yaklaşık 95 metre yükseklikte yer alan köprü, iki dağ sırtını birbirine bağlıyor ve açıldığı dönemde dünya rekorunu elinde bulundurmuştu.

Bu rekor uzun süre korunamadı. 2024 yılında Macaristan’da açılan Zemplen723 – Ulusal Birlik Köprüsü, 723 metrelik uzunluğuyla yeni lider oldu. Slovakya sınırına yakın Satoraljaujhely bölgesinde yer alan köprü, 82 metre yüksekliği ve cam zeminli orta bölümüyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 500 tonluk çelik yapı, 24 kilometreyi aşan kablo sistemiyle taşınıyor.

Asya hâlâ güçlü rakip

Asya’da ise özellikle Nepal ve Çin, bu alandaki iddiasını sürdürüyor. Himalayalar’daki Baglung Parbat Yaya Köprüsü yaklaşık 567 metre uzunluğa sahip ve bölgedeki ulaşım açısından kritik rol üstleniyor.

Çin’in Zhangjiajie bölgesindeki cam tabanlı köprü ise uzunluktan çok deneyim odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Vadi üzerine kurulu bu yapı, ziyaretçilerine hem görsel hem fiziksel olarak yoğun bir yükseklik hissi sunuyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
