Somonun Kurumasını Önleyen Yöntem: Fırına Girmeden Önce Sürün

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.05.2026 - 17:32

Somon pişirirken en sık karşılaşılan sorunlardan biri balığın kuruyup sertleşmesi oluyor. Ancak uzmanlara göre fırına vermeden önce kullanılan tek bir malzeme, somonun hem suyunu koruyor hem de dışının daha çıtır olmasını sağlıyor. Üstelik sonuçta ortaya yoğun mayonez tadı değil, daha yumuşak ve lezzetli bir somon çıkıyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/fo...
Somon çoğu zaman fırında kuruyup sertleşebiliyor

Ancak uzmanlara göre pişirmeden önce kullanılan tek bir malzeme, balığın hem suyunu koruyor hem de daha yumuşak bir doku kazanmasını sağlıyor.

Somon, pratik hazırlanışı ve hafif yapısıyla en çok tercih edilen akşam yemeklerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak doğru teknik kullanılmadığında balık kolayca kuruyabiliyor, hatta dış kısmı yanabiliyor. Özellikle fırında veya airfryer’da pişirilen somonlarda bu sorun oldukça sık görülüyor.

Yemek yazarlarına göre bunun nedeni, somonun yeterince yağlı bir balık olmaması.

Yüksek ısıya maruz kaldığında içerisindeki nem hızla kayboluyor ve balığın dokusu sertleşiyor. Fakat çözüm oldukça basit: Mayonez.

İlk bakışta kulağa alışılmadık gelse de, somonun üzerine ince bir tabaka halinde sürülen mayonez pişirme sırasında koruyucu bir katman oluşturuyor. İçeriğindeki yağ, yumurta ve asit sayesinde balığın nemini muhafaza eden mayonez, somonun daha sulu kalmasına yardımcı oluyor.

Üstelik piştikten sonra balığın tadı mayonez gibi olmuyor. Aksine dış kısmı hafif çıtır, iç kısmı ise daha yumuşak ve tereyağı kıvamında bir doku kazanıyor. Özellikle fırının son dakikalarında yüzeyde oluşan altın renkli görünüm de iştah açıcı bir sonuç ortaya çıkarıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
