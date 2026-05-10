Organizatör Aylar Önceden Açıklamıştı: Metallica Türkiye Konseri Neden İptal Oldu?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 15:43

Metallica'nın dün gece Atina'da on binlerce hayranına unutulmaz bir deneyim yaşatması, Türkiye'deki müzikseverlerin aklındaki o malum soruyu yeniden alevlendirdi. Bu tablonun ardından sürece açıklık getiren organizatör Cengizhan Yeldan, 2 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak iptal edilen İstanbul konserinin perde arkasını tüm detaylarıyla paylaştı.

Metallica dün Yunanistan'da verdiği konserle gündem oldu.

Sosyal medya Metallica'nın verdiği konserle adeta çalkalandı.

Derken, birçok kişi bundan aylar önce konuşulan Metallicas Avrupa Turnesi planını hatırladı. Orijinal plana göre Metallica, 2026 Avrupa turnesine Atina ile değil, 2 Mayıs 2026'da İstanbul'da vereceği konserle başlayacaktı. Hatta grup, devasa 360 derecelik sahneyi kurup provalarını yapmak için İstanbul'a 4 gün önceden gelip toplam 5 gün kalacaktı.

Ancak Cengizhan Yeldan'ın açıklamalarına göre, Türkiye'ye girişte ve çıkışta tır başına yaklaşık 3750 Euro ekstra gümrük masrafı çıkmasının yanı sıra, tırların Yunanistan sınırında takılma ve Atina konserine yetişememe ihtimali çok büyük bir risk oluşturdu.

Metallica yönetimi haklı olarak, dün gerçekleşen bu Atina konserini riske atmak istemedi.

Türkiye'de stadyum kirasının 600 bin Euro seviyelerine çıkması ve stadyumlarda alkol satışı/ek sponsorluk gibi gelir kalemlerinin kapalı olması organizasyonun belini büktü. Buna karşılık, dün konserin yapıldığı Atina Olimpiyat Stadyumu sadece 75 bin Euro civarına kiralandı ve AB içinde oldukları için gümrük/lojistik problemleri sıfıra indi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
