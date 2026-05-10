6,5 Yılda Mezun Olan Öğrenci Kutlama İçin Kredi Çekip Lokma Döktürdü

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 15:04

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 4 yıllık bölümünü 6,5 yılda tamamlayan Ahmet Dündoğan, mezuniyetini sıra dışı bir şekilde kutladı. Dalaman sokaklarında lokma döktüren genç, bu organizasyon için kredi çektiğini söyledi. Kutlama anları hem çevrede hem de sosyal medyada ilgi çekti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki 4 yıllık eğitimini 6,5 yılda tamamlayan Ahmet Dündoğan, mezuniyet sevincini sıra dışı bir şekilde kutladı.

Dalaman sokaklarında lokma döktüren Dündoğan, hem arkadaşlarını hem de çevredekileri şaşırttı.

Eğitim sürecinin uzamasını esprili bir dille anlatan genç mezun, “Bir abim bana ’Üniversiteyi 4 yılda okursan 4 yılda bitirirsin, 5 yılda okursan 1 senede bitirmiş olursun’ demişti. Ben de onun sözünü örnek aldım ve 4 yıllık okulu normal süresinin üzerine eklediği süreyi kastederek aslında 2 buçuk senede bitirmiş oldum” ifadelerini kullandı.

Süreç boyunca ailesinin desteğini hissettiğini ancak zamanla beklentilerin değiştiğini söyleyen Dündoğan,

“Ailem ilk 5 sene çok destek oldu, sonra ümitleri kesildi ama bitirmek icap etti, ben de bitirdim” dedi. Başka işlerle de ilgilendiği için okulunun uzadığını belirten Dündoğan, verdiği sözü tuttuğunu vurguladı. “Geç oldu ama güç olmadı. Bu lokmayı döktürmek için kredi çektim. Şimdi kredi borcum bitince, bir lokma da bankanın önünde döktürmeyi düşünüyorum” sözleri ise çevresindekileri gülümsetti.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
