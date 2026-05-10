Tansiyonu En Çabuk Düşüren Sebze Açıklandı

Özellikle yüksek tuz tüketimi, vücudun su tutmasına neden olarak kan basıncını yükselten başlıca faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Ancak bazı gıdalar ters etki yaratarak tansiyonun düşmesine yardımcı olabiliyor.

Sosyal medyada “Dr Sooj” adıyla bilinen doktor Suraj Kukadia, yaptığı bir paylaşımda pancarın (beetroot) bu konuda dikkat çeken bir besin olduğunu belirtti. Kukadia, pancarın yüksek oranda diyet nitratı içerdiğini ve bu bileşenin hem merkezi hem de çevresel olarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini ifade etti. Ayrıca pancarın spor performansını artırabileceğini de ekledi.

Tat olarak pancarı ağır bulanlar için önerilerde bulunan doktor, elma, zencefil ya da meyve suları ile karıştırılarak tüketilebileceğini söyledi.