Haberler
Yaşam
Tansiyonu En Çabuk Düşüren Sebze Açıklandı

Tansiyonu En Çabuk Düşüren Sebze Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.05.2026 - 13:16

Yüksek tansiyonla mücadelede beslenmenin rolü bir kez daha gündemde. Uzmanlara göre bazı sebzeler, içerdiği doğal bileşenler sayesinde kan basıncını hızlı şekilde dengelemeye yardımcı olabiliyor. Son araştırmalar ise özellikle bir kırmızı sebzenin bu konuda öne çıktığını gösteriyor.

Yüksek tansiyonu (hipertansiyon) olan kişiler için beslenme alışkanlıkları kritik rol oynuyor.

Uzmanlara göre özellikle kırmızı bir sebze, kan basıncını düşürmede etkili olabilir.

Hipertansiyon, kalbin kanı vücuda pompalamak için normalden daha fazla çalışmasına neden olan ve zamanla kalp, damarlar ve diğer organlar üzerinde ciddi baskı oluşturan yaygın bir sağlık sorunu olarak biliniyor. İngiltere’de her üç yetişkinden birini etkilediği tahmin edilen bu durum, tedavi edilmediğinde felç ve kalp krizi gibi hayati risklere yol açabiliyor.

Beslenmenin bu tablo üzerindeki etkisi ise oldukça belirgin.

Özellikle yüksek tuz tüketimi, vücudun su tutmasına neden olarak kan basıncını yükselten başlıca faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Ancak bazı gıdalar ters etki yaratarak tansiyonun düşmesine yardımcı olabiliyor.

Sosyal medyada “Dr Sooj” adıyla bilinen doktor Suraj Kukadia, yaptığı bir paylaşımda pancarın (beetroot) bu konuda dikkat çeken bir besin olduğunu belirtti. Kukadia, pancarın yüksek oranda diyet nitratı içerdiğini ve bu bileşenin hem merkezi hem de çevresel olarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini ifade etti. Ayrıca pancarın spor performansını artırabileceğini de ekledi.

Tat olarak pancarı ağır bulanlar için önerilerde bulunan doktor, elma, zencefil ya da meyve suları ile karıştırılarak tüketilebileceğini söyledi.

Bilimsel araştırmalar da destekliyor

Queen Mary University of London tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmada, 250 ml pancar suyunun ortalama 8/4 mmHg oranında kan basıncını düşürdüğü tespit edildi. Araştırmacılar, bu etkinin klinik açıdan anlamlı olduğunu ve bazı katılımcıların tansiyon değerlerinin güvenli aralığa döndüğünü belirtti.

Uzmanlara göre bu etkinin temel nedeni, pancarda bulunan yüksek nitrat içeriği. Benzer şekilde ıspanak, kereviz, marul, su teresi ve ravent gibi sebzeler de nitrat açısından zengin gıdalar arasında yer alıyor.

2022 yılında yayımlanan bir meta-analiz çalışması da pancar suyunun özellikle sistolik kan basıncını düşürdüğünü ortaya koydu. Araştırmada, düzenli tüketimin 60 gün boyunca daha belirgin sonuçlar verdiği ifade edildi.

NHS’ten yaşam tarzı önerileri

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yüksek tansiyonu kontrol altına almak için şu önerilerde bulunuyor:

  • Dengeli ve sağlıklı beslenme

  • Haftada en az 150 dakika düzenli egzersiz

  • Fazla kiloların verilmesi

  • Tuz tüketiminin azaltılması

  • Alkolün sınırlandırılması

  • Aşırı kafein tüketiminden kaçınılması

  • Sigaranın bırakılması

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
